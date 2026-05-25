https://twitter.com/OsakaShion

大阪市民に親しまれ、日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団の Osaka Shion Wind Orchestra を有する公益社団法人大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)と一般財団法人大阪市職員互助会がお届けする唯一無二のファミリーコンサート。 中学生以下のお子様と保護者（大阪市内在住・在勤の方）820名様を無料ご招待いたします！

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ ファミリーコンサート ～世代をこえて楽しむ、夢と魔法のエンターテインメント！～

公演概要

日時：2026年7⽉4⽇(⼟) 14:00開場／15:00開演 指揮：齋藤 友⾹理 うた：覚道 沙恵⼦ 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 会場：住友生命いずみホール（大阪市中央区城見1-4-70）

応募方法

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%9F%8E%E8%A6%8B1-4-70 https://shion.jp/concert/20260704-2/

〈事前応募制〉 応募者多数の場合は厳正な抽選により決定いたします。 下記の応募フォームよりお申し込みください。 参加人数(4名様まで)・ご来場者様の氏名・年齢を明記のうえ、ご応募ください。

※中学生以下のお子様と18歳以上の保護者各1名以上でお申込みください。 ※記入内容に不備があった場合は無効とさせていただきます。 ※お申込みは、1名様につき1口に限らせていただきます。 2口以上申込まれた場合は、全ての応募を無効とさせていただきます。 ※お申し込みはWEBのみとなり、お電話ではお申し込みいただけません。あらかじめご了承ください。 ※応募者多数の場合は厳正な抽選により決定します。 ※個人情報については招待状の発送と重複応募の確認のために使用し、それ以外の目的では使用しません。 情報は公演終了後に速やかに廃棄いたします。

対象：中学生以下のお子様と大阪市在住または在勤の保護者等 ※中学生以下の参加必須 ※0歳から入場可 参加費：無料 ※開催当日は「招待状(はがき)」をお持ちください。 応募期間：2026年6月8日(月)23:59まで 当選通知：6月25日(木)までに届くよう、当選ハガキ送付先に「招待状(はがき)」をお送りします。 ※落選通知はいたしませんので、予めご了承ください。

主催・お問い合わせ

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1777605500MQOakaCd

主催：一般財団法人 大阪市職員互助会 お問い合わせ：公益社団法人 大阪市音楽団 フリーコール：0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30） ※お申し込みはWEBのみとなり、お電話ではお申し込みいただけません。あらかじめご了承ください。

指揮者：齋藤 友⾹理

桐朋学園大学卒業。指揮を黒岩英臣、高関健、梅田俊明の各氏、ドレスデンでG.C.ザンドマン教授に師事。 小澤征爾から指揮研修生に選ばれてSKF松本での《ヘンゼルとグレーテル》でデビュー。2015 年、ブザンソン国際指揮者コンクールで聴衆賞とオーケストラ賞を同時受賞。バイエルン州立歌劇場のワーグナー《パルジファル》で、K.ペトレンコのアシスタントを務めた。 国外ではリール国立管、トーンキュンストラー管を、国内では読売日響、東京響、東京フィル、日本フィル、新日本フィル、札響、群馬響、大阪フィル、京都市響、名古屋フィル、大阪響、九州響等を指揮。

吹奏楽：オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

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本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団 〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138 フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30) 担当：前田