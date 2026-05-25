農業分野での人材育成事業等を展開する株式会社パソナ農援隊は、全国の農家・生産者による共創型コミュニティ「フードリンクコミュニティ」を発足いたしました。本コミュニティの取り組みをご紹介する『オンライン説明会』を、6月5日（金）に開催いたします。

農家・生産者の継続的な販路拡大支援を目的に設立。全国の生産者同士がつながるネットワーク形成に加え、企業、シェフ、バイヤーなど多様な関係者との交流機会を創出し、情報共有や分野を超えた業務連携を促進することで、新たな価値創出と地域産業の活性化を目指します。また、パソナグループのオフィス拠点である東京・南青山でのマルシェをはじめとする展示会・商談会への出展支援や、同社が運営するECサイト「てまひまオンライン（https://temahima.jp/）」への情報掲載を通じて、生産者の販路拡大をサポート。 さらに、月1回のオンライン交流会、年2回のオフライン交流会を開催するほか、国内外のマーケット情報や業界トレンドも随時発信してまいります。コミュニティ内では、会員同士の声やアイデアを新たなプロジェクトとして形にできる仕組みも整備。生産者・企業・地域が立場や分野を超えて学び合い、支え合えるコミュニティ形成を推進します。 6月5日（金）に開催する説明会では、本コミュニティの立上げの経緯や目的、これまでに実施したマルシェ等の取組みについてご紹介いたします。 フードリンクコミュニティは、農業者や生産者が共に成長しながら、“未来の農業と食”の可能性を仲間と共創していくコミュニティを目指してまいります。

■ オンライン説明会 概要

日時： 2026年6月5日（金）12：00～13：00 内容： 全国の農家・生産者による食と農をつなぐ共創型コミュニティ「フードリンクコミュニティ」の設立背景や活動内容を紹介 対象： 農業者・生産者 場所： オンライン URL： https://evawat.com/event-check?event=12890&event-facility=12908 備考： 説明会は毎月第1金曜日に実施しています。 ※詳細は下記フードリンクコミュニティのインスタグラムよりご参照下さい。 https://www.instagram.com/foodlinkcommunity/ 問合わせ： 株式会社パソナ農援隊 フードリンクコミュニティ事務局 TEL 03-6734-1260 E-mail foodlinkcomm@pasona-nouentai.co.jp ◆参考）「フードリンクコミュニティ」 農家・生産者の販路拡大支援を目的とした共創型コミュニティです。全国の生産者同士に加え、企業・シェフ・バイヤーなど多様な関係者との交流機会を創出し、展示会・商談会出展支援やEC掲載支援、交流会、情報発信などを通じて、新たな価値創出と地域産業の活性化を目指します。