株式会社きのとや（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、きのとや大丸店にて「アイスバターサンド」を5月21日(木)より発売開始いたしました。冷凍だからこそお好きな食感や温度でお楽しみいただける、きのとや自慢のスイーツです。

「夏の贈りものに」素材と製法にこだわった極上のバターサンド

香り高い北海道産発酵バターに、生クリームをふんわりと合わせた口どけなめらかなバタークリームを、ミルクの豊かな風味が広がるクッキーでサンド。 お好きなタイミングで解凍いただき、サクサクのクッキーととろけるクリームをお楽しみいただけます。 冷凍でアイスとしてもお召し上がりいただけますので暑い日のスイーツや夏の贈りものにもおすすめです。

北海道の生乳からつくるミルクのコクと風味豊かにあふれる北海道産バターを使用しています。 手間をかけた製法で1枚1枚丁寧に作ったクッキーの、焼きたての豊かな風味とサクサク食感を冷凍することでいつでもお楽しみいただけます。

きのとやの技術や製法から生まれた自信作

きのとやで数々の商品を開発してきたパティシエが長年培ったパティシエの知識や技術を最大限に発揮し、誕生した自信作。バターの口どけやコク、クッキーの食感にとことんこだわり、試行錯誤を重ね、お客さまが食べたい時に食べたい食感でお楽しみいただけるお菓子が出来ました。

・北海道産素材のこだわり

北海道の生乳からつくるミルクのコクと風味がゆたかにあふれる北海道産バターと、北海道産の小麦粉を使用しています。バタークリームに使用している生クリーム、全粉乳、ホワイトチョコレートも全て北海道産です。

・生クリームたっぷりの「バタークリーム」

生クリームをたっぷりと使用することで口どけよく、コクのあるアイスクリームのような味わいを実現しました。 さらにホワイトチョコレートと発酵バターを加えることで、濃厚でコクのある味わいを叶え、香り高く仕上げました。

＜商品概要＞

■商品名：アイスバターサンド ■価格：5個入 1,750円（税込） ■消味期限：製造日から30日 ■保存方法：要冷凍（-18℃以下） ■販売情報：きのとやオンラインショップ・きのとや大丸店限定 https://www.kinotoya.com/special-feature/ice-butter-sand/ ■販売期間 8月頃まで

＜店舗概要＞

店舗名： きのとや大丸店 所在地： 〒060-0005 札幌市中央区北5条西4丁目 大丸札幌店地下1階 営業時間： 10:00～20:00 TEL： 011-252-6161 URL： https://www.kinotoya.com/shop_list/daimaru/

会社概要

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%82%84+%E5%A4%A7%E4%B8%B8%E5%BA%97

名称：株式会社きのとや 所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36 設立：1985年12月 代表：代表取締役社長 中田英史 公式サイト：https://www.kinotoya.com/ 公式SNSアカウント Instagram ：@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/) LINE ：@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP) X（旧Twitter）：@kinotoya (https://x.com/kinotoya) 「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した、40年以上続く洋菓子店です。 北海道の豊かな恵みを大切にこの地でお菓子づくりを続け、美味しさで感動をお届けします。 [本件に関するお問い合せ]北海道コンフェクトグループ内 (株)きのとや 星 Mail: hansoku@kinotoya.com Tel:011-786-6161