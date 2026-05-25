江若交通株式会社（本社：滋賀県大津市、代表取締役：安積正彦）と京都バス株式会社（本社：京都市右京区、代表取締役社長：吉本直樹）は、一般社団法人比叡山・びわ湖ＤＭＯの協力を得て、標高約800ｍの比叡山から京都・大阪・滋賀の夜景を満喫する「夏の比叡山プレミアムナイトバスツアー」の販売を５月２６日（火）に受付開始します。 本ツアーでは、ケーブルカーとしては日本最長の長さを誇る坂本ケーブルの車窓より、比叡山と琵琶湖の眺めをご覧いただいた後、天台宗総本山・比叡山延暦寺の特別拝観を僧侶による案内付きでお楽しみいただきます。比叡山延暦寺では、根本中堂修復中の今だからこそ間近でご覧いただける「御前立の薬師如来立像」、萬拝堂での「不滅の法灯」、国宝殿での「十二神将」をはじめ、根本中堂を屋根の上からご観覧いただける「修学ステージ」（2026年12月頃に見学期間終了）をご案内いたします。 16回目の今回も、JR大津駅・JR比叡山坂本駅またはJR京都駅発着の2つのプランをご用意しております。両プランともに食事は「峰道レストラン＆展望台」にて、滋賀・びわ湖の夜景を見ながら「峰道特選御膳」をご賞味いただきます。さらに、比叡山ドライブウェイ中腹の「登仙台」からは京都・大阪・滋賀の1000万ドルの夜景をお楽しみいただけます。 本企画は、官民が一体となって推進する「ナイトタイムエコノミー」の一環として、地元の滋賀・京都・大阪・兵庫等にお住まいの方をはじめ、大津市内や京都市内にご宿泊のお客さまにお楽しみいただく目的で開催しています。 この夏は、歴史・文化・自然に加え、このツアーならではの延暦寺夜間特別拝観と美しい夜景を満喫できる「比叡山・びわ湖」観光ルートをお楽しみください。

(ご参考) ○一般社団法人比叡山・びわ湖ＤＭＯ 比叡山延暦寺をはじめ京阪ホールディングス株式会社、京福電気鉄道株式会社など比叡 山に係る事業者17者で比叡山観光の振興を目的として2022年6月に組織された一般社団法人で、観光庁「登録ＤＭＯ」ポスター、パンフレット、ホームページ、ＳＮＳ等での情報発信や比叡山への誘客行事などを行っています。 ○比叡山・びわ湖＜山と水と光の廻廊＞ 観光情報 公式ホームページ https://www.hieizan.gr.jp 公式X @hieizan2012 公式Instagram @hieizan_biwako 以 上

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