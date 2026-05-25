法政大学は2026年6月7日（日）、市ケ谷キャンパスにて「Go Global Festival 2026」を開催します。本イベントは、国際機関、海外起業、国際放送などの分野で活躍するロールモデルの話を通じて、参加者が自身の将来像を具体的に描き、国際的な活動へ主体的に挑戦する意欲を高めることを目的としています。あわせて、留学プログラムや国際交流、英語外部試験等に関する情報も提供し、次の一歩を踏み出す契機とします。法政大学の学生や付属校生のほか、他大学生や中学生、高校生など学外からの参加も可能です。

【本件のポイント】

・国境なき医師団（MSF）ディレクター、米国起業家、元NHK解説委員が登壇し、グローバルなキャリア形成を考える機会を提供 ・留学、海外大学院進学、国際ボランティアなど、多様な進路や体験を紹介 ・留学プログラムや奨学金など、実践的な情報を提供 ・中学生・高校生・大学生など、学外からも参加可能

【開催概要】

■名称 ：Go Global Festival 2026 ■日時 ：2026年6月7日（日）12:30～16:30 ■会場 ：法政大学市ケ谷キャンパス 外濠校舎1階および2階 東京都千代田区富士見2-17-1 https://www.hosei.ac.jp/ichigaya/access/ ■対象 ：法政大学学生、法政大学付属校生、他大学生、中学生、高校生 ■申込 ：https://forms.gle/rSKyrNVm18fC4Euk6 申込期限：2026年6月2日（火） ■詳細 ：法政大学グローバル教育センターウェブサイト https://www.global.hosei.ac.jp/event/article/2026043001/

【プログラム】

■Session 1 / パネルディスカッション テーマ：学生時代から「グローバル」へ 概 要：国際機関、ビジネス、NGO・NPOなどでグローバルに活躍する登壇者が、「グローバルとは何か？」をそれぞれのキャリアを振り返りながら問い直します。 ＜登壇者＞ ・末藤 千翔氏（国境なき医師団（MSF）日本 アドボカシー/メディカル・アフェアーズ/緊急対応部門ディレクター） 国際NGOやUNHCRを経て2018年よりMSFに参加。バングラデシュやシリア、アフガニスタンなどで活動責任者を歴任。 ・河本 孝志氏（米国Global Samurai Advisory, LLC代表取締役） 外務省、コンサルティング企業、国連、事業会社を経て、クロスボーダーM&Aや経営戦略に従事。2025年に米国で起業。 ・道傳 愛子氏（独立行政法人国際交流基金 理事 / 元NHK解説委員・キャスター） NHKでニュース番組キャスターやバンコク特派員、国際情勢解説委員を歴任。東南アジアを中心に国際報道に携わる。 ＜モデレーター＞ ・松本 悟（法政大学副学長・グローバル教育センター長・国際文化学部教授） 元NHK報道記者。国際NGOやラオスでの活動を経て、国際協力・開発分野で実務と研究に従事。 ■Session 2 / 留学体験談・語学試験対策・奨学金情報など ・派遣留学参加学生による体験談 ・短期語学研修・国際インターンシップ・国際ボランティア参加者による体験談 ・海外大学院進学（予定）者による体験談 ・トビタテ！留学JAPAN説明会・体験談 ・TOEFL iBT / IELTS説明会 ・TEDxHosei U "ミニTED Talk体験" ・グローバルなキャリアを生きるヒント「私の計画された偶然」（講師：谷美由紀氏） ほか

法政大学グローバル教育センター事務部国際交流課 TEL: 03-3264-4088 E-mail：global@hosei.ac.jp

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