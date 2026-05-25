近畿大学附属広島高等学校東広島校（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）6月1日（月）、高校1年生263人を対象とした進路講演会を開催します。広島大学大学院（広島県東広島市）統合生命科学研究科教授 西堀正英氏を講師に迎え、「学ぶということ」をテーマにご講演いただきます。 【本件のポイント】 ●進路選択における視野の拡大を目的に、高校1年生263人を対象とした「進路講演会」を開催 ●広島大学大学院統合生命科学研究科教授 西堀正英氏が「学ぶということ」をテーマに講演 ●生徒が主体的に学ぶことの重要性を認識し、進路選択や将来について深く考える機会とする 【本件の内容】 近畿大学附属広島高等学校東広島校では、大学進学を見据えた進路指導を重視し、1年生から進路選択に対する視野を広げるための取り組みを行っています。その一環として、毎年1年生を対象に進路講演会を開催しています。2年生での文理選択に備え、早い段階から自身の将来について深く考える機会を持つことを目的に実施するもので、生徒自身がより良い進路選択をできるようになることをめざしています。 今年も、1年生が今後の進路の視野を拡大するために広島大学大学院統合生命科学研究科教授 西堀正英氏を講師としてお招きし、「学ぶということ」をテーマにご講演いただきます。学校生活の中で自ら課題を設定し、その解決のために主体的に学びを深めていくことが、大学進学やその後の進路選択に、どのようにつながっていくのかなどについてお話しいただきます。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月1日（月）14：30～16：20 場所 ：近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 4階体育館 （広島県東広島市高屋うめの辺2番、JR山陽本線「西高屋駅」から徒歩約20分） 対象 ：近畿大学附属広島高等学校東広島校 1年生263人 講師 ：広島大学大学院統合生命科学研究科教授 西堀正英氏 講演テーマ：「学ぶということ」 【講師プロフィール】 西堀正英（にしぼりまさひで）氏 所属：広島大学大学院統合生命科学研究科 職名：教授 専門：農学、動物生命科学、動物生産科学 【関連リンク】 附属広島高等学校東広島校 https://hh.kindai.ac.jp/