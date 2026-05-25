プロフェッショナルユーザーから支持を集める、900ルーメン高輝度ミリタリーLEDライト

その他

2026年5月22日 16:46

TAC☆FIGHTER

TAC☆FIGHTER「Light of Shark」待望の再販決定。

ミリタリーカルチャーと実用性を融合したギアブランド「TAC☆FIGHTER」は、人気LEDライト『Light of Shark』の再販を2026年5月25日 午前9時より開始いたします。

発売から4ヵ月弱で累計販売数950本を突破。 SNSや口コミを中心にプロフェッショナルユーザーを中心に話題となり、USに追加のオーダーを依頼。三ヶ所のスペシャルな工場で生産する為、約2ヵ月の欠品となり、ユーザー様には大変ご迷惑をお掛けしました。

商品ページ：https://tacfighter.store/products/light-of-shark

"持つだけで気分が上がる" ミリタリーLEDライト

「Light of Shark」は、"ただ明るいだけでは終わらない"をコンセプトに開発された、高輝度コンパクトLEDライトです。

最大の特徴は、全長約8.5cmという手のひらサイズ。 大人の手に完全に収まるコンパクト設計ながら、最大900ルーメンの高出力を実現しました。

High / Low / Flash / SOS の4モードを搭載し、日常使いから緊急時まで幅広く対応します。

また、

USB Type-C充電

マグネット内蔵 リバーシブルクリップ

防塵・生活防水仕様

ミリタリー感を演出する弾薬箱風BOX

など、"使えるギア"として細部までこだわり抜いています。

幅広いユーザーから支持

「Light of Shark」は、単なるアウトドアライトではありません。

現在、

警察関係者、消防関係者、自衛官、職人、ハンター、メカニックなど、現場で活動するプロフェッショナルユーザーにも使用されています。

さらに、 カスタムカー・カスタムバイク愛好家、ガレージカルチャーファン、自転車ユーザー、女性や子供の防犯用途、災害対策・停電時の備えなど、多様なシーンで支持を拡大しています。

SOSモードを搭載しているため、災害時や緊急時にも活躍。 TAC☆FIGHTERでは、「Light of Shark」を"日常生活で最強のWeapon"として提案しています。

ブランドコメント

「ただのライトではなく、"持っているだけでテンションが上がる相棒"を目指しました。 実用性と無骨さ、その両方を妥協せずに作っています。」

商品概要

商品名：Light of Shark ブランド：TAC☆FIGHTER 再販日時：2026年5月25日 午前9時 サイズ：約8.5cm 明るさ：最大900ルーメン 重量：70g モード：High / Low / Flash / SOS 充電方式：USB Type-C 販売URL：https://tacfighter.store/products/light-of-shark

会社情報

会社名：NAVY co.（神奈川県相模原市 / 代表 佐藤史紀） ブランド名：TAC☆FIGHTER ミリタリーライフスタイルブランド「TAC☆FIGHTER」は、アメリカの開発・デザイン・企画担当と日本のコラボレーション作品です。日常で戦う戦士のWeapon（武器）は、Coolなアイテムでなければならない。無骨だが使い勝手の良い商品を作り、長く使えるToolを開発しています。

スローガン：ARE YOU READY？

準備をせずにその日の戦い（仕事、作業、試合、遊びなど）に勝つ事はできない。 常に準備をして望め！

Official Store：https://tacfighter.store/

Instagram：https://www.instagram.com/tacfighter.nj/

X（旧Twitter）：https://x.com/Tacforce_japan

TikTok：https://www.tiktok.com/@tacfighter