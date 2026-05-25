近畿大学九州短期大学（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）6月1日（月）に、探究心の醸成や科学への興味の拡大を目的として、飯塚市立筑穂中学校の2年生を対象に「総合的な学習の時間」で特別講義を実施します。 【本件のポイント】 ●筑豊地域唯一の短期大学として、地域の中学生を対象に出張講義を実施し、地域社会に貢献できる人材の育成に寄与 ●大学教員の専門性を生かした参加型講義を通じて、科学的な仕組みを体験的に学ぶ機会を提供 ●生徒は、身近な現象への興味・関心を高め、主体的に考える力や探究心を育む 【本件の内容】 近畿大学九州短期大学では、地域社会に貢献できる人材の育成に寄与することを目的に、令和4年度（2022年度）から飯塚市内および田川市内の中学生を対象とした出張講義を実施しています。筑豊地域唯一の短期大学として、次世代を担う子どもたちとの交流の場をさらに広げるべく、令和6年度（2024年度）からは嘉穂・嘉麻地区へも対象を広げました。令和7年度（2025年度）には1年間で10回にわたって実施しており、継続的な取り組みとして着実に定着しています。 今回は、探究心の醸成や科学への興味の拡大を目的とし、飯塚市立筑穂中学校の2年生63人を対象に、保育科の教員が「空気砲で遊ぼう」と題した参加型の講義を行います。講義では空気砲を使った的あてを行い、箱の大きさや穴の数の違いによって威力が変化することを実際に体験します。また、空気砲に紙コップを装着して空き箱を目指して飛ばし、うまく入るまでの時間を競うゲームも実施します。大学教員の専門性を生かした授業を通して、中学生に科学的な知識への理解を深めるとともに、身近な現象への興味・関心を高め、主体的に考える力や探究心を育むきっかけを提供します。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）6月1日（月）13：50～14：40 場所：飯塚市立筑穂中学校 体育館 （福岡県飯塚市長尾903-1、JR筑豊本線「上穂波駅」下車 徒歩20分） 対象：飯塚市立筑穂中学校2年生63人 内容：「空気砲で遊ぼう」 講師：近畿大学九州短期大学 保育科 教授 髙木義栄（たかきよしひで） 【講師プロフィール】 髙木義栄（たかきよしひで） 学位 ：博士（理学） 研究分野：子ども学、保育学、生態学、環境学 担当科目：「幼児と環境」「環境（指導法）」「保育科実践演習」「生命科学」「自然環境」 研究論文：「筑豊地区の園における自然体験活動の実施・実態について」 「保育者志望学生における水の生物の形態認識度とその推移」 「動物園来園者による8種類の動物の見学時間の比較と変動」 「ネットワークカメラによる野鳥の餌台モニタリングの試み －幼児教育での鳥相活用を目指してー」 他 【関連リンク】 九州短期大学 https://www.kjc.kindai.ac.jp/