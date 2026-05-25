阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、阪神タイガース主催の日本生命セ・パ交流戦2026全9試合（5月26日（火）北海道日本ハムファイターズ戦～6月7日（日）東北楽天ゴールデンイーグルス戦）において、「日本生命セ・パ交流戦2026グルメフェア」を開催します！今年は“夏フライング宣言！”をテーマに、迫りくる夏のために開発した各店舗自慢のグルメを期間限定で販売します！

また、期間中に対象グルメをご購入された方には、もれなく阪神タイガース＆パ・リーグ球団コラボデザイン限定ミニうちわ（全9種）をプレゼントします！阪神タイガースの選手と阪神甲子園球場で対戦するパ・リーグ3球団の選手がコラボした、限定ミニうちわです。

この機会に限定夏グルメを食べて、夏にぴったりの限定ミニうちわをゲットしましょう！

さらに、期間中、日本生命セ・パ交流戦2026仕様の限定タンブラー付きドリンクも販売します。

詳細は、次のとおりです。





※掲載の写真は全てイメージです。内容は予告なく変更する場合があります。





【日本生命セ・パ交流戦2026グルメフェア】の詳細





1 期間

5月26日（火）北海道日本ハムファイターズ戦～6月7日（日）東北楽天ゴールデンイーグルス戦の日本生命セ・パ交流戦2026 計9試合

※交流戦予備日に試合が開催される場合、本フェアも併せて開催します。

※ミニうちわ、対象グルメともになくなり次第終了となります。





2 内容

フェア開催期間中、阪神甲子園球場内売店・ワゴン及び外周お弁当ワゴンで、対象グルメを1商品ご購入ごとに、阪神タイガースと阪神甲子園球場で対戦するパ・リーグ3球団の選手がコラボした「限定ミニうちわ」全9種の中からランダムで1枚プレゼントします。

※限定ミニうちわの種類はお選びいただけません。

※一度のお会計で購入された対象商品の数に応じて、限定ミニうちわを同数お渡しします。

例）一度のお会計で対象商品を3点ご購入→限定ミニうちわを3枚プレゼント





3 対象グルメ一覧





※価格は全て税込みです。

※数量限定商品のため、売切れとなる場合があります。

※「アイブラック兄弟の夏スタミナ弁当」、「夏バテ抑えろ！虎のリリーフ弁当」は「監督・選手デザインアクリルコースター」プレゼントの対象外、「お弁当おとりおきサービス」の対象商品となります。

※その他、球場内のグルメについては、阪神甲子園球場ホームページ（グルメ）をご確認ください。

URL： https://koshien.hanshin.co.jp/gourmet/





4 日本生命セ・パ交流戦2026グルメフェア 限定ミニうちわ（全9種）

※プレゼントは、対戦カードを問わず全9種の中からランダムでのお渡しとなります。





5 日本生命セ・パ交流戦2026グルメフェア 限定タンブラー

フェア開催期間中、日本生命セ・パ交流戦2026 限定タンブラー付きドリンクを販売します。

・生ビール 1,250円

・チューハイ 1,100円

・ソフトドリンク 750円～

※客席販売員（売り子）で販売します。

※限定タンブラーは限定ミニうちわプレゼントの対象外です。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 http://www.hanshin.co.jp/





阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/e0d0e9443aaa3bab7aadae185d938f9b889111d1.pdf





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