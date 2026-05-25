株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、5月23日、長野県上田市で開催された「ヘーゼルナッツの森」植樹式に参加しました。50年以上にわたりナッツチョコレートを手掛けてきた当社は、ヘーゼルナッツ栽培に適した環境を持つ長野県上田市で、地域の皆さまと共に未来へとつながる「ヘーゼルナッツの森」を育んでまいります。

■ 開催経緯と概要

本植樹式は、当社による上田市へのヘーゼルナッツの苗木200本の寄贈を受けて開催されたものです。当社は、良質な原料を国内で栽培するという本プロジェクトの考え方に深く共感し、地域の皆さまと共にヘーゼルナッツの育成に取り組んでまいります。

「ヘーゼルナッツの森」（信州国際音楽村内）にて行われた植樹式には、小相澤隆幸上田市副市長をはじめ、信州国際音楽村エリア連絡協議会、丸子地域自治センター、 丸子地域教育事務所など、多数の関係者が参加されました。当社も関係者の皆さまと共に、ヘーゼルナッツの苗木を植樹し、未来の豊かな森を育む第一歩に参加しました。

植樹に際しては、参加者による記念プレートの除幕も行われ、未来への願いを込めて「ヘーゼルナッツの森」の誕生を祝いました。終始、和やかな雰囲気の中で、参加者全員での記念写真撮影をもって閉会しました。

■ 「ヘーゼルナッツの森」について

本プロジェクトは、当社が寄贈したヘーゼルナッツの苗木※を、地域の皆さまと共に育て、次の世代へつないでいく取り組みです。当社は、苗木をお渡しすることだけを目的とするのではなく、地域の皆さまと共に、苗木の育成を見守り、植樹地周辺の環境美化・整備活動にも協力してまいります。企業と地域とが一体となって、ヘーゼルナッツの木を育て、同時に地域の環境そのものを豊かにしていくことを目指しています。



小相澤隆幸上田市副市長によるご挨拶



植樹の様子



記念プレートの除幕の様子



植樹式に先立ち植樹を行った丸子北中学校の生徒たち（5月19日）

※寄贈したヘーゼルナッツの苗木は、「100年後の長野の農業を変える」という志を持ち、国産ヘーゼルナッツ栽培を推進している株式会社フル里農産加工（代表者：岡田 浩史）より購入しました。