自主映画で20館以上上映――パワー系アクション俳優・大東賢氏が提唱する「効かせるアクション」が海外展開へ
自主映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が、ミニシアター、シネコンを含め20館以上で上映され、現在、海外展開へ向けた動きを進めている。
主演・制作を務めるパワー系アクション俳優・大東賢氏は、インドネシア・バリ島、ベトナム、そしてハリウッドでの上映展開を視野に活動を続けている。
同作品は、映倫認定映画としての初挑戦作品でありながら、自主映画として20館以上で上映されるなど、異例の展開を見せている。
また、パワー系アクション俳優・大東賢氏が提唱する
「パワー系アクション＝効かせるアクション」
という表現も注目を集め始めている。
これは、存在感、重量感、肉体の衝撃伝達を重視し、“実際に効いているように見えるアクション”を追求する表現スタイル。
CGや編集だけに頼らず、肉体表現による説得力を重視したアクションとして、国内外へ向けて発信を続けている。
さらに、この夏には「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のU-NEXT配信も予定されており、今後の海外展開にも期待が高まっている。
大東賢氏は、
「自主映画から世界へ。パワー系アクションの可能性を信じ、更に前へ進んでいきたい」
とコメントしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350236/images/bodyimage1】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350236/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優・大東賢 出演
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350236/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
主演・制作を務めるパワー系アクション俳優・大東賢氏は、インドネシア・バリ島、ベトナム、そしてハリウッドでの上映展開を視野に活動を続けている。
同作品は、映倫認定映画としての初挑戦作品でありながら、自主映画として20館以上で上映されるなど、異例の展開を見せている。
また、パワー系アクション俳優・大東賢氏が提唱する
「パワー系アクション＝効かせるアクション」
という表現も注目を集め始めている。
これは、存在感、重量感、肉体の衝撃伝達を重視し、“実際に効いているように見えるアクション”を追求する表現スタイル。
CGや編集だけに頼らず、肉体表現による説得力を重視したアクションとして、国内外へ向けて発信を続けている。
さらに、この夏には「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」のU-NEXT配信も予定されており、今後の海外展開にも期待が高まっている。
大東賢氏は、
「自主映画から世界へ。パワー系アクションの可能性を信じ、更に前へ進んでいきたい」
とコメントしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350236/images/bodyimage1】
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350236/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優・大東賢 出演
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350236/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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