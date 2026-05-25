チャットマーケティングツール「lsite」にメッセージ通知機能を追加
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350187/images/bodyimage1】
株式会社ミショナが提供するWebチャットマーケティングツール「エルサイト」に通知設定機能を搭載。PCデスクトップ・ChatWorkとの連携で、作業中でも顧客メッセージを即時に確認できます。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月7日（木）に「エルサイト」に「メッセージ通知機能」を追加しました。
今回のアップデートにより、PCデスクトップ通知やChatWork連携に対応。メッセージの見逃し防止と、迅速な顧客対応を支援します。
■ 管理者がメッセージ受信に気づける「通知機能」を追加
今回のアップデートでは、エルサイト管理者向けの新機能として「通知設定」を追加しました。本機能は、「1:1チャット」で受信したメッセージを、管理者が指定した通知先へ自動で知らせるものです。
通知を受け取るタイミングは通知先ごとに設定できるため、場所や運営スタイルに合わせた最適な形での確認が可能です。
従来、顧客からのメッセージを確認するには、管理画面を定期的に開く必要がありました。そのため「作業中にメッセージが届いていたことに気づくのが遅れた」「見逃しによって対応機会を失ってしまった」との声が寄せられていました。
そこで、管理画面を常時確認しなくてもメッセージを見逃さない仕組みの提供を目的として、今回のアップデートを実施しています。
■ 通知機能の概要について
「通知設定」とは、エルサイト管理画面で受信した顧客メッセージを、業務中に利用しているツールへ知らせる機能です。通知先は用途に応じて選択でき、タイミングも個別で設定できます。
通知先を設定するだけで利用可能
エルサイトの管理画面から通知設定を開き、PCデスクトップまたはChatWorkを通知先として設定できます。1:1チャットで顧客からメッセージが届いた際に、任意のタイミングで通知を受け取れます。
通知タイミングを個別に設定可能
PCデスクトップとChatWorkのそれぞれで、通知を受け取るタイミングを個別に設定できます。場所や運営スタイルに合わせて使い分けることで、最適な形での確認・対応が可能です。
通知先ごとの設定方法はこちら
PCデスクトップ通知：https://lsite.jp/manual/settings-notify-pc/
ChatWork通知：https://lsite.jp/manual/settings-notify-chatwork/
作業中でも顧客対応の機会を逃さない
PCデスクトップ通知を設定すると、管理画面を開かなくてもメッセージをすぐに確認できるようになりました。通知からそのまま対応画面に移行できるため、返信リードタイムの短縮と顧客満足度の向上が期待できます。
ChatWorkでは、個人チャットとグループチャットのいずれでも通知可能です。チーム内の情報共有や対応漏れ防止に活用できます。
エルサイトについて
「エルサイト」は、Webサイト上で顧客とのチャット対応・情報取得・フォローアップを行えるチャットマーケティングツールです。
特定のSNSに依存することなく、Webサイト上で見込み客との接点づくりから顧客対応、フォローアップまでを一元的に行えます。
チャット機能、自動応答、フォーム作成などの機能を搭載しており、問い合わせ対応や情報収集を効率化しながら、顧客との継続的な関係構築を支援します。
■ 「エルサイト」の主な特長
● 顧客対応をWebサイトで完結
チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムで接客を実現します。
● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積
自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。
● 自社資産としてのデータ活用
SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lsite.jp/manual/contact/
エルサイト 公式HP
エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350187/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナが提供するWebチャットマーケティングツール「エルサイト」に通知設定機能を搭載。PCデスクトップ・ChatWorkとの連携で、作業中でも顧客メッセージを即時に確認できます。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年5月7日（木）に「エルサイト」に「メッセージ通知機能」を追加しました。
今回のアップデートにより、PCデスクトップ通知やChatWork連携に対応。メッセージの見逃し防止と、迅速な顧客対応を支援します。
今回のアップデートでは、エルサイト管理者向けの新機能として「通知設定」を追加しました。本機能は、「1:1チャット」で受信したメッセージを、管理者が指定した通知先へ自動で知らせるものです。
通知を受け取るタイミングは通知先ごとに設定できるため、場所や運営スタイルに合わせた最適な形での確認が可能です。
従来、顧客からのメッセージを確認するには、管理画面を定期的に開く必要がありました。そのため「作業中にメッセージが届いていたことに気づくのが遅れた」「見逃しによって対応機会を失ってしまった」との声が寄せられていました。
そこで、管理画面を常時確認しなくてもメッセージを見逃さない仕組みの提供を目的として、今回のアップデートを実施しています。
■ 通知機能の概要について
「通知設定」とは、エルサイト管理画面で受信した顧客メッセージを、業務中に利用しているツールへ知らせる機能です。通知先は用途に応じて選択でき、タイミングも個別で設定できます。
通知先を設定するだけで利用可能
エルサイトの管理画面から通知設定を開き、PCデスクトップまたはChatWorkを通知先として設定できます。1:1チャットで顧客からメッセージが届いた際に、任意のタイミングで通知を受け取れます。
通知タイミングを個別に設定可能
PCデスクトップとChatWorkのそれぞれで、通知を受け取るタイミングを個別に設定できます。場所や運営スタイルに合わせて使い分けることで、最適な形での確認・対応が可能です。
通知先ごとの設定方法はこちら
PCデスクトップ通知：https://lsite.jp/manual/settings-notify-pc/
ChatWork通知：https://lsite.jp/manual/settings-notify-chatwork/
作業中でも顧客対応の機会を逃さない
PCデスクトップ通知を設定すると、管理画面を開かなくてもメッセージをすぐに確認できるようになりました。通知からそのまま対応画面に移行できるため、返信リードタイムの短縮と顧客満足度の向上が期待できます。
ChatWorkでは、個人チャットとグループチャットのいずれでも通知可能です。チーム内の情報共有や対応漏れ防止に活用できます。
エルサイトについて
「エルサイト」は、Webサイト上で顧客とのチャット対応・情報取得・フォローアップを行えるチャットマーケティングツールです。
特定のSNSに依存することなく、Webサイト上で見込み客との接点づくりから顧客対応、フォローアップまでを一元的に行えます。
チャット機能、自動応答、フォーム作成などの機能を搭載しており、問い合わせ対応や情報収集を効率化しながら、顧客との継続的な関係構築を支援します。
■ 「エルサイト」の主な特長
● 顧客対応をWebサイトで完結
チャット機能によって、訪問者とのコミュニケーションを即時に開始できます。問い合わせ・相談・申し込み対応を自動化し、24時間リアルタイムで接客を実現します。
● 自動応答・フォーム設置で顧客情報を蓄積
自動応答シナリオや顧客情報フォームにより、見込み客の情報を効率的に収集。マーケティング精度を高める基盤として活用できます。
● 自社資産としてのデータ活用
SNSや外部チャネルに依存せず、自社サイト自体がマーケティングプラットフォームに進化。顧客データを自社で管理・活用できる環境を構築します。
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルサイト マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lsite.jp/manual/contact/
エルサイト 公式HP
エルサイトは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
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配信元企業：株式会社ミショナ
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