シンクスマイル代表・新子明希の経営論が『社長名鑑』に掲載｜AI時代の「組織を成長させるOS」構想を公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350270/images/bodyimage1】
チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営を手がける株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表：新子 明希）は、経営者直結メディア『社長名鑑』に、代表取締役CEO・新子明希のインタビュー記事が掲載されたことをお知らせいたします。
本記事では、19歳での起業から15年連続黒字経営を実現した経営哲学、感謝の可視化により累計2,000組織以上の組織カルチャーを変革してきたチームワークアプリ「RECOG」誕生の背景、そして2028年に向けたAI×コミュニケーションデータによる「組織を成長させるOS」構想までを公開しています。
経営者メディア『社長名鑑』とは
『社長名鑑』は、多様な企業の経営者が経歴や想いを語るインタビュー記事を掲載する経営者情報メディアです。国内を代表する大手企業や成長中のベンチャー企業、地方で活躍する企業など、4,500社以上の経営者インタビューを掲載しています。
記事のハイライト
1．19歳での起業と「幸せの専門家」への誓い
17歳で単身渡米した新子が、ある起業家の言葉に感銘を受け起業を決意。今もライフテーマとして掲げる「幸せの専門家」という原点を明かしています。
2．「何のために稼ぐのか」経営理念との出会い
15年連続黒字を実現した先で立ち返った原点。「いい会社とは何か」を問い直してたどり着いた、シンクスマイルの経営理念を語っています。
3．良いサービスは良いチームから生まれる
累計2,000組織が導入するチームワークアプリ「RECOG」の誕生と、独自のコミュニケーション設計「コミュニケーションエンジニアリング」について語っています。
4．人と組織が自然に「成長しちゃう」プラットフォームへ
2028年に向けたビジョン「組織を成長させるOS」構想と、シンクスマイルが目指す社内カルチャー・採用への想いを述べています。
記事全文はこちら
https://shachomeikan.jp/industry_article/5909
■RECOGとは
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は2,000組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
RECOG：https://www.recog.works/ja
【株式会社シンクスマイル概要】
代表者：代表取締役 新子明希
会社設立：2007年6月6日
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シンクスマイル 広報担当
TEL：03-6826-4055
E-mail：contact@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営を手がける株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表：新子 明希）は、経営者直結メディア『社長名鑑』に、代表取締役CEO・新子明希のインタビュー記事が掲載されたことをお知らせいたします。
本記事では、19歳での起業から15年連続黒字経営を実現した経営哲学、感謝の可視化により累計2,000組織以上の組織カルチャーを変革してきたチームワークアプリ「RECOG」誕生の背景、そして2028年に向けたAI×コミュニケーションデータによる「組織を成長させるOS」構想までを公開しています。
『社長名鑑』は、多様な企業の経営者が経歴や想いを語るインタビュー記事を掲載する経営者情報メディアです。国内を代表する大手企業や成長中のベンチャー企業、地方で活躍する企業など、4,500社以上の経営者インタビューを掲載しています。
記事のハイライト
1．19歳での起業と「幸せの専門家」への誓い
17歳で単身渡米した新子が、ある起業家の言葉に感銘を受け起業を決意。今もライフテーマとして掲げる「幸せの専門家」という原点を明かしています。
2．「何のために稼ぐのか」経営理念との出会い
15年連続黒字を実現した先で立ち返った原点。「いい会社とは何か」を問い直してたどり着いた、シンクスマイルの経営理念を語っています。
3．良いサービスは良いチームから生まれる
累計2,000組織が導入するチームワークアプリ「RECOG」の誕生と、独自のコミュニケーション設計「コミュニケーションエンジニアリング」について語っています。
4．人と組織が自然に「成長しちゃう」プラットフォームへ
2028年に向けたビジョン「組織を成長させるOS」構想と、シンクスマイルが目指す社内カルチャー・採用への想いを述べています。
記事全文はこちら
https://shachomeikan.jp/industry_article/5909
■RECOGとは
RECOGは、組織の従業員同士の「感謝」と「称賛」を促し、ポジティブなコミュニケーションを生み出すHRテックプラットフォームです。日常業務での貢献をサンクスカード機能で可視化し、組織のモチベーションを向上します。これにより、信頼関係が深まり、心理的安全性が高い職場環境を実現します。
2018年のβ版リリース以降、RECOGは地方自治体、学校法人、民間企業など幅広い業界で採用され、前身のサービスを含め導入実績は2,000組織を突破しました。部署の垣根を越えて、チームワーク強化とコミュニケーション促進に大きく貢献しています。
RECOG：https://www.recog.works/ja
【株式会社シンクスマイル概要】
代表者：代表取締役 新子明希
会社設立：2007年6月6日
事業内容：チームワークアプリ「RECOG」の開発・運営等
所在地：東京都港区芝大門1丁目2-14 H?O浜松町 10F
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社シンクスマイル 広報担当
TEL：03-6826-4055
E-mail：contact@recog.works
配信元企業：株式会社シンクスマイル
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