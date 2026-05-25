新潟 夜職 SNS運用代行で全国展開を開始｜株式会社キングプロテアが地方夜職市場のSNS集客を一気通貫で支援
～～～夜職特化のSNS運用代行を新潟をはじめ全国へ拡大、TikTok・Instagramを軸に来店動線とライバー育成まで包括サポート～～～
新潟 夜職 SNS運用代行に特化したサービスを、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO・岸本一翔、本社：北海道札幌市）が2026年5月25日より全国正式展開する。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析までを内製クリエイターチームで完結。新潟をはじめ地方の夜職店舗・個人キャストが抱える「SNSをやりたいが手が回らない」「投稿しても来店につながらない」という課題を、プロのSNSチームへの丸投げで解決する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350254/images/bodyimage1】
新潟 夜職 SNS運用代行の全詳細--背景・市場課題・サービス設計を初公開
夜職業界のSNS活用は、ここ数年で急速に変化している。TikTokの月間国内アクティブユーザーは2024年時点で約3,400万人（ByteDance Japan公表値）に達し、20～30代の認知形成チャネルとして飲食・美容と並んで夜職店舗の集客導線にも不可欠な存在となった。しかし、多くの夜職店舗が直面しているのは「SNSが重要だとわかっているのに、運用を継続できない」という現実だ。
新潟 夜職 SNS運用代行の需要が高まっている背景には、複数の構造的課題がある。第一に、夜職店舗の営業時間が深夜帯に集中するため、昼間にSNSコンテンツを企画・制作するリソースが確保しにくい。第二に、夜職特有のTikTok規約（露出NG・特定表現の制限等）を熟知した制作会社が少なく、BAN（アカウント停止）リスクへの対処が難しい。第三に、一般的なSNS運用代行会社は夜職業種の受け入れを断るケースが多く、専門性のある支援先が地方市場では特に不足している。
株式会社キングプロテアは、こうした市場の空白を埋めるために夜職特化プランを設計した。キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント運用から、キャスト・ホスト個人アカウントの育成・運用代行、さらにTikTokライブの集客・配信運営支援とライバー育成プログラム（スカウト～デビュー～安定収益化）まで、夜職に特化した一気通貫の支援体制を持つ。規約遵守を前提としたBAN対策ライティング・夜職特有の表現ガイドラインの整備も提供メニューに含まれており、地方の夜職オーナーが安心して運用を任せられる環境を整えた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350254/images/bodyimage2】
新潟 夜職 SNS運用代行が選ばれる3つの理由--実績・体制・価格を徹底比較
株式会社キングプロテアの夜職特化プランが他の運用代行会社と異なる点は、大きく3つに整理できる。
理由1：TikTokネイティブのZ世代クリエイターチームによる企画力
同社のクリエイターチームはZ世代中心で構成されており、TikTokのアルゴリズム変化・バズの傾向・ユーザーの行動パターンを「肌感」で理解している。累計動画制作本数は1,500本以上、現在運用中アカウントは26アカウントに達しており、複数業種での実戦データが新規アカウントの立ち上がりスピードに直結している。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社enDjoy様の総再生回数15万再生突破など、大型バズ案件の実績が蓄積されている。
新潟 夜職 SNS運用代行に特化したサービスを、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO・岸本一翔、本社：北海道札幌市）が2026年5月25日より全国正式展開する。TikTok・Instagramのショート動画を起点に、企画・台本・撮影・編集・投稿・分析までを内製クリエイターチームで完結。新潟をはじめ地方の夜職店舗・個人キャストが抱える「SNSをやりたいが手が回らない」「投稿しても来店につながらない」という課題を、プロのSNSチームへの丸投げで解決する。
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新潟 夜職 SNS運用代行の全詳細--背景・市場課題・サービス設計を初公開
夜職業界のSNS活用は、ここ数年で急速に変化している。TikTokの月間国内アクティブユーザーは2024年時点で約3,400万人（ByteDance Japan公表値）に達し、20～30代の認知形成チャネルとして飲食・美容と並んで夜職店舗の集客導線にも不可欠な存在となった。しかし、多くの夜職店舗が直面しているのは「SNSが重要だとわかっているのに、運用を継続できない」という現実だ。
新潟 夜職 SNS運用代行の需要が高まっている背景には、複数の構造的課題がある。第一に、夜職店舗の営業時間が深夜帯に集中するため、昼間にSNSコンテンツを企画・制作するリソースが確保しにくい。第二に、夜職特有のTikTok規約（露出NG・特定表現の制限等）を熟知した制作会社が少なく、BAN（アカウント停止）リスクへの対処が難しい。第三に、一般的なSNS運用代行会社は夜職業種の受け入れを断るケースが多く、専門性のある支援先が地方市場では特に不足している。
株式会社キングプロテアは、こうした市場の空白を埋めるために夜職特化プランを設計した。キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等の店舗公式アカウント運用から、キャスト・ホスト個人アカウントの育成・運用代行、さらにTikTokライブの集客・配信運営支援とライバー育成プログラム（スカウト～デビュー～安定収益化）まで、夜職に特化した一気通貫の支援体制を持つ。規約遵守を前提としたBAN対策ライティング・夜職特有の表現ガイドラインの整備も提供メニューに含まれており、地方の夜職オーナーが安心して運用を任せられる環境を整えた。
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新潟 夜職 SNS運用代行が選ばれる3つの理由--実績・体制・価格を徹底比較
株式会社キングプロテアの夜職特化プランが他の運用代行会社と異なる点は、大きく3つに整理できる。
理由1：TikTokネイティブのZ世代クリエイターチームによる企画力
同社のクリエイターチームはZ世代中心で構成されており、TikTokのアルゴリズム変化・バズの傾向・ユーザーの行動パターンを「肌感」で理解している。累計動画制作本数は1,500本以上、現在運用中アカウントは26アカウントに達しており、複数業種での実戦データが新規アカウントの立ち上がりスピードに直結している。株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）での384,000再生、株式会社CAICA様での328,000再生、株式会社enDjoy様の総再生回数15万再生突破など、大型バズ案件の実績が蓄積されている。