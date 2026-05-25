長い夏をたのしくクールに乗り切る「超！ＣＯＯＯＯＯＯＬ作戦」を実施　６月５日（金）スタート！

～電気代の値上げ、物価高、酷暑への備えをサポート～

長い夏をたのしくクールに乗り切る「超！ＣＯＯＯＯＯＯＬ作戦」を実施 全国のイオンモールで“ＣＯＯＯＯＯＯＬ開き”６月５日（金）スタート！

イオンモール株式会社（以下、当社）は、２０２６年６月１日（月）～９月３０日（日）までの期間、「超！ＣＯＯＯＯＯＯＬ（クール）作戦」を実施します。

昨年夏（６～８月）は日本の平均平年差が３年連続で最も高い記録となり、今夏も各地で猛暑が予想されています。当社では、お客さまが危険な暑さから身を守りながら安全・安心、快適にお過ごしいただけるよう、地域における熱中症対策の啓発や、地域の皆さまに涼しさと楽しさを感じていただける様々な取り組みを実施します。

■「超！ＣＯＯＯＯＯＯＬ（クール）作戦」実施概要

・期 間：２０２６年６月１日（月）～９月３０日（日）

・場 所：全国のイオンモール １３９施設

特設サイト：https://lp.aeonmall.com/lp/coolshare/





酷暑に備えて、涼しい館内で安全に安心して過ごせるスポットがさらに充実！

➢ 酷暑日の注意喚起を館内サイネージで放映

涼しい館内で安全に安心してお過ごしいただけるよう、気象庁の暑さ指数※を館内サイネージで放映することに加え、最高気温４０℃以上の日「酷暑日」の注意喚起を新たに開始します。

※ 気温、湿度、日射量などをもとに算出する熱中症予防の指数

※画像はイメージです。

➢ 子どもの遊び場が全国のイオンモールでさらに充実

炎天下でお子さまの外遊びを控えるご家庭が多い中、天候や気温を気にすることなく安全な環境で快適にお子さまが遊べる子どもの遊び場を全国のモールに設置しています。

【取り組み一例】

■「もくいくひろば」／イオンモールむさし村山（東京都）

・昨年リニューアルの一環として、屋内子どもの遊び場を刷新し、多摩産材を使用した木のぬくもりを感じられる空間が誕生。さらに、屋外には約１,２００㎡の「つむぐいこいの広場」を新設。水遊びを楽しめるパレット噴水を導入し、屋内外両方で体を思いっ切り動かせる場をご提供します。





■ 「ＬＵＣＬＥ ＰＡＲＫ」／イオンモール福岡

・屋内にはお子さまの年齢に合わせて無料で遊べるスペースを３か所設けているほか、昨年には屋外に無料のあそび場「ＬＵＣＬＥ ＰＡＲＫ」が誕生。５月からはひんやり体験が楽しめる、涼しいミストとシャボン玉の演出をスタート。夜にはライトアップも実施し、昼とは少し違った雰囲気もお楽しみいただけます。





➢ イオンモールのＣＯＯＯＯＯＯＬ（クール）開き

「水遊び」をテーマに、“ＣＯＯＯＯＯＯＬ開き”イベントを全国で展開。ウォーターサバゲーイベントでは、お子さまもご家族も楽しく快適にお楽しみいただけるよう、水鉄砲やサングラス、ボディミストなど専門店の商品をお貸出しします。

その他、大型プール設置などひと足先に夏を思い切り楽しめる様々なイベントを実施します。

【取り組み一例】

■ウォーターサバゲー／イオンモール幕張新都心（千葉県）

・水鉄砲(通称：ウォーターガン)を使用したサバイバルゲーム。お客さまには、お互いに装着した「ポイ」をウォーターガンで撃ち合う、爽快ウォーターバトルに参加いただきます。

※全国３４ 箇所のイオンモールで実施

開催日程：６月６日（日）





■噴水ショー／イオンモール和歌山（和歌山県）

・本格的な屋外無料遊具広場「ふじとパーク」内の「水のひろば」で繰り広げられる人気の噴水ショーが、夏季期間限定で３０分間隔から１５分間隔に変更。見た目にも涼しげに、気軽に水遊びをお楽しみいただけます。

開催日程： ～９月３０日（水）まで





※詳細は、各モールHPをご確認ください。

専門店と連携した涼しい取り組み

➢ Francfranc「フレ ハンディファン」無料貸出イベント【計３８モール開催】

・Francfrancの小型扇風機「フレ ハンディファン」シリーズを無料貸し出し。涼しさを持ち歩きながらお買い物を楽しめる体験型イベントです。

Francfrancのヒットアイテム「フレ ハンディファン」や、今年新発売の 冷却プレート付きのハンディファンなど、２０２６年の最新モデルを無料でご使用いただけます。

（実施モールURL：https://online-event.aeonmall.com/2026cool-ff-rental/）





➢ イオンモールアプリ投票企画

・専門店の暑さ対策商品や夏のコーディネートをテーマにした投票企画を実施します。 商品の魅力を分かりやすく伝え、“選ぶ楽しさ”を体感いただけます。投票いただいた方全員に対象店舗で使用できるクーポンをプレゼント。夏のお買い物をより快適に、お得にお楽しみいただけます。





➢ Ｖ Ｔｕｂｅｒ静馬レイ×果汁工房果琳コラボ企画 「イオンモールの果汁工房果琳で給水しよう！」キャンペーン

・バーチャル諸国漫遊系ＶＴｕｂｅｒとして、イオンモールの散策や解説動画を軸にコンテンツを発信する静馬レイさんが、動画内で果汁工房果琳を“給水所”として紹介したことが話題になり、コラボ企画が実現。

期間中は月替わりのイオンモール限定コラボドリンクを展開、商品をご購入いただいた方には静馬レイさん特別デザインの限定シール(全５種)を１枚プレゼントします。

さらに、同期間中に販売する『そのまんまスイカジュース回数券』をご購入いただいた方には、静馬レイさん特別デザインのオリジナルカードを１枚プレゼントします。

（実施モールURL：https://online-event.aeonmall.com/2026cool-sizma/）

＜期間：６月１日（月）～８月３１日（月）＞





【その他の取り組み一例】

■ 従来より強力冷却自動販売機を全国のイオンモールに設置

今夏も広い範囲で猛暑日が増えると予想される中、従来よりも強く冷やされた飲み物が購入できる自動販売機を全国のイオンモールに設置します。



以上