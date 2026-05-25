FCバルセロナ優勝記念！おうち観戦グレードアップキャンペーンを実施中！
鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）は、FCバルセロナのリーグ優勝を記念し「おうち観戦グレードアップキャンペーン」を実施中！
キャンペーン概要
SINSANKAIの公式ECサイトで対象の「PHILIPS 65型テレビ」をご購入いただいた方に無料プレゼントが当たるチャンス！
通常価格169,800円(税込)のところ、今なら50％OFFの84,900円(税込)。
さらにPHILIPSのLINE登録・Instagram登録で、以下の特典から1つお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350295/images/bodyimage1】
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(1)PHILIPS TAB4000サウンドバー (16,800円相当を無料プレゼント)
(2)PHILIPS TAB5309サウンドバー (当選確率1/2・45,800円相当)
(3)ERWAY-A01 電動アシスト付折りたたみ自転車 (当選確率1/7・129,800円相当)
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さらに、SNSへ口コミ投稿してくださった方限定で、(2)(3)の再抽選にもご参加いただけます！
※(2)は毎回1/2の確率での抽選となるため、再抽選で必ず当選するものではありません。
※すでに特典を獲得された方は、再抽選の対象外となります。
▼50%OFFで購入できるページはこちら ※カート追加後に割引金額が反映されます。
https://50th.jp/discount/8NFQAEHPAR0T?redirect=%2Fproducts%2Fphilips-65puh7700
▼割引が反映されない場合 ご購入前に、以下のクーポンコードをご入力ください。
【 8NFQAEHPAR0T 】
▼LINE登録はこちら フィリップスサウンド＆ビジョンJapan
https://lin.ee/v46jtEM
▼Instagram登録はこちら フィリップスサウンド＆ビジョンJapan
https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp
【ご購入後のお手続き】 ご購入後は、以下より購入証明をお願いいたします。
https://liff.line.me/2007799895-ARJmVLj9?unique_key=B0MqtO&ts=1778824355
抽選特典をお選びいただいた場合は、購入証明の確認後、後日抽選のご案内をお送りいたします。
※商品画像はイメージです。
※特典の適用には条件がございます。
※SNSへの口コミ投稿は任意です。
※キャンペーン内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350295/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
キャンペーン概要
SINSANKAIの公式ECサイトで対象の「PHILIPS 65型テレビ」をご購入いただいた方に無料プレゼントが当たるチャンス！
通常価格169,800円(税込)のところ、今なら50％OFFの84,900円(税込)。
さらにPHILIPSのLINE登録・Instagram登録で、以下の特典から1つお選びいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350295/images/bodyimage1】
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(1)PHILIPS TAB4000サウンドバー (16,800円相当を無料プレゼント)
(2)PHILIPS TAB5309サウンドバー (当選確率1/2・45,800円相当)
(3)ERWAY-A01 電動アシスト付折りたたみ自転車 (当選確率1/7・129,800円相当)
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さらに、SNSへ口コミ投稿してくださった方限定で、(2)(3)の再抽選にもご参加いただけます！
※(2)は毎回1/2の確率での抽選となるため、再抽選で必ず当選するものではありません。
※すでに特典を獲得された方は、再抽選の対象外となります。
https://50th.jp/discount/8NFQAEHPAR0T?redirect=%2Fproducts%2Fphilips-65puh7700
▼割引が反映されない場合 ご購入前に、以下のクーポンコードをご入力ください。
【 8NFQAEHPAR0T 】
▼LINE登録はこちら フィリップスサウンド＆ビジョンJapan
https://lin.ee/v46jtEM
▼Instagram登録はこちら フィリップスサウンド＆ビジョンJapan
https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp
【ご購入後のお手続き】 ご購入後は、以下より購入証明をお願いいたします。
https://liff.line.me/2007799895-ARJmVLj9?unique_key=B0MqtO&ts=1778824355
抽選特典をお選びいただいた場合は、購入証明の確認後、後日抽選のご案内をお送りいたします。
※商品画像はイメージです。
※特典の適用には条件がございます。
※SNSへの口コミ投稿は任意です。
※キャンペーン内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。
【会社概要】
会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）
代表者：代表取締役社長 伴場義通
本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号
設立：2019年4月3日
事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス
公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp
公式ECサイト：https://www.50th.jp/
楽天市場 PHILIPSオーディオビジュアル公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/philips-avs/
Instagram：https://www.instagram.com/philips_soundvision_jp/
LINE：https://page.line.me/992goako?oat_content=url&openQrModal=true
PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534
世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。
－WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!－
私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。
お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350295/images/bodyimage2】
配信元企業：鑫三海株式会社
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