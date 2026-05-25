齊藤一郎×ShionによるCD「ボレロ」発売！ ラヴェル生誕150年に話題となったコンサートをCD化！ 名アレンジャー森田一浩、佐藤正人、西村友、青山るり、大橋晃一、鈴木英史らの吹奏楽編曲が冴える！
株式会社スリーシェルズは、所属アーティストの指揮者・齊藤一郎によるCDが2026年5月15日に一般発売されたことを2026年5月25日に発表しました。CDは、日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団、Osaka Shion Wind Orchestra と、齊藤一郎指揮によるラヴェル特集の CDです。
齊藤一郎×ShionによるCD『ボレロ』発売！
ラヴェル生誕150年に話題となったコンサートをCD化！
名アレンジャー森田一浩、佐藤正人、西村友、青山るり、大橋晃一、鈴木英史らの吹奏楽編曲が冴える！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350296/images/bodyimage1】
商品概要
生誕 150 年のメモリアルイヤーに開催されたラヴェル特集。
クールで知的な印象を与える精緻な筆づかいでありながら、ひとたび音となれば優雅さを漂わせながら豊かな
情感を確し出す───
そんなラヴェルの音楽を吹奏楽で、齊藤一郎の大胆にして繊細なタクトに乗せて描き出します。
色彩豊かな音楽世界から、吹奏楽のさらなる可能性を感じる一枚です。
レーベル：ワコーレコード品番：WKOS-018
商品名：ボレロ
指揮：齊藤 一郎
演奏：Osaka Shion Wind Orchestra
録音：2025 年 6 月 28 日 ザ・シンフォニーホール第 161 回定期演奏会にて録音
発売日：2026 年 5 月 15 日
価格：3,300 円(税込)
収録曲
スペイン狂詩曲（M.ラヴェル／編曲：森田 一浩）
■ I. 夜への前奏曲
■ II. マラゲーニャ
■ III. ハバネラ
■ IV. 祭
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第 2 組曲（M.ラヴェル／編曲：佐藤 正人）
■ I. 夜明け
■ II. 無言劇
■ III. 全員の踊り
■ 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」（M.ラヴェル／編曲：西村 友）
■ 古風なメヌエット（M.ラヴェル／編曲：青山 るり）
■ ボレロ（M.ラヴェル／編曲：大橋 晃一）
■「マ・メール・ロワ」より 妖精の園（M.ラヴェル／編曲：鈴木 英史）
CD の詳細はこちら
https://shion.jp/2026/04/30/newreleases-12/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350296/images/bodyimage2】
出演者プロフィール
指揮：齊藤 一郎
福井県大野市で育つ。東京学芸大学、及び東京藝術大学音楽学部指揮科卒業。指揮を伊藤栄一、遠藤雅古、岩城宏之、若
杉弘、湯浅勇治、佐渡裕、P・デシュパイ、L・ハーガー、E・アッツェルの各氏に師事。
東京藝術大学在学中に安宅賞受賞。文化庁新進芸術家海外研修員としてウィーンで研鑽を積む。帰国後、NHK 交響楽団ア
シスタントコンダクターを務め、サヴァリッシュ、ブロムシュテット、スヴェトラーノフ各氏の薫陶を受けた。1997 年デビュー以来、国内外の主要オーケストラに客演を重ね、セントラル愛知交響楽団常任指揮者、京都フィルハーモニー室内合奏団音楽監督を歴任。現在、セントラル愛知交響楽団首席客演指揮者。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350296/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350296/images/bodyimage4】
Osaka Shion Wind Orchestra
2023 年 6 月 1 日に楽団創立 100 周年を迎えた、日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。
1923 年(大正 12 年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014 年大阪市直営より民営化。2015 年 3 月に
「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。
クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、
幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。
これまでに 3 度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、
クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博 PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。
Osaka Shion Wind Orchestra 事務局
〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138
フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く 10:00～17:30)
★Shion 公式 WEB サイト
【ホームページ】https://shion.jp/
【X】https://twitter.com/OsakaShion
【Instagram】https://www.instagram.com/osakashion/
【Facebook】https://www.facebook.com/OsakaShion/
【YouTube】https://www.youtube.com/user/OsakaShion
★がんばれ！Shion 応援団 応援団員募集中！
https://shion.jp/support/
★SNS で Shion の宣伝にご協力ください！
「#オオサカシオン」で当楽団の投稿を引用またはリポストなど、公演の告知にご協力いただけますと幸いで
す。
https://twitter.com/OsakaShion
★ふるさと寄付金で Shion を応援してください！
https://shion.jp/support/hometown/
★ポスター・チラシ設置店大募集！
https://shion.jp/owner/
★いつでもどこでも Shion と共演できる「月イチ吹奏楽オンライン」、全 20 曲を好評配信中！
https://shion.jp/monthlyonline/
★Shion 公式オンラインショップ
https://shionshop.base.ec/
★採用情報
https://shion.jp/recruit/
■本件や所属・関連アーティストに関するお問い合わせは下記までお願い致します。
株式会社スリーシェルズ
〒110-0015 東京都台東区東上野１丁目１４-５ ユーエムビル 8階
TEL：070-5464-5060
http://www.3s-cd.net/
メール jcacon@gmail.com
担当 西
配信元企業：株式会社スリーシェルズ
齊藤一郎×ShionによるCD『ボレロ』発売！
ラヴェル生誕150年に話題となったコンサートをCD化！
名アレンジャー森田一浩、佐藤正人、西村友、青山るり、大橋晃一、鈴木英史らの吹奏楽編曲が冴える！
商品概要
生誕 150 年のメモリアルイヤーに開催されたラヴェル特集。
クールで知的な印象を与える精緻な筆づかいでありながら、ひとたび音となれば優雅さを漂わせながら豊かな
情感を確し出す───
そんなラヴェルの音楽を吹奏楽で、齊藤一郎の大胆にして繊細なタクトに乗せて描き出します。
色彩豊かな音楽世界から、吹奏楽のさらなる可能性を感じる一枚です。
レーベル：ワコーレコード品番：WKOS-018
商品名：ボレロ
指揮：齊藤 一郎
演奏：Osaka Shion Wind Orchestra
録音：2025 年 6 月 28 日 ザ・シンフォニーホール第 161 回定期演奏会にて録音
発売日：2026 年 5 月 15 日
価格：3,300 円(税込)
収録曲
スペイン狂詩曲（M.ラヴェル／編曲：森田 一浩）
■ I. 夜への前奏曲
■ II. マラゲーニャ
■ III. ハバネラ
■ IV. 祭
バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第 2 組曲（M.ラヴェル／編曲：佐藤 正人）
■ I. 夜明け
■ II. 無言劇
■ III. 全員の踊り
■ 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」（M.ラヴェル／編曲：西村 友）
■ 古風なメヌエット（M.ラヴェル／編曲：青山 るり）
■ ボレロ（M.ラヴェル／編曲：大橋 晃一）
■「マ・メール・ロワ」より 妖精の園（M.ラヴェル／編曲：鈴木 英史）
CD の詳細はこちら
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出演者プロフィール
指揮：齊藤 一郎
福井県大野市で育つ。東京学芸大学、及び東京藝術大学音楽学部指揮科卒業。指揮を伊藤栄一、遠藤雅古、岩城宏之、若
杉弘、湯浅勇治、佐渡裕、P・デシュパイ、L・ハーガー、E・アッツェルの各氏に師事。
東京藝術大学在学中に安宅賞受賞。文化庁新進芸術家海外研修員としてウィーンで研鑽を積む。帰国後、NHK 交響楽団ア
シスタントコンダクターを務め、サヴァリッシュ、ブロムシュテット、スヴェトラーノフ各氏の薫陶を受けた。1997 年デビュー以来、国内外の主要オーケストラに客演を重ね、セントラル愛知交響楽団常任指揮者、京都フィルハーモニー室内合奏団音楽監督を歴任。現在、セントラル愛知交響楽団首席客演指揮者。
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Osaka Shion Wind Orchestra
2023 年 6 月 1 日に楽団創立 100 周年を迎えた、日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。
1923 年(大正 12 年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014 年大阪市直営より民営化。2015 年 3 月に
「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。
クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、
幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。
これまでに 3 度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、
クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博 PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。
Osaka Shion Wind Orchestra 事務局
〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138
フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く 10:00～17:30)
★Shion 公式 WEB サイト
【ホームページ】https://shion.jp/
【X】https://twitter.com/OsakaShion
【Instagram】https://www.instagram.com/osakashion/
【Facebook】https://www.facebook.com/OsakaShion/
【YouTube】https://www.youtube.com/user/OsakaShion
★がんばれ！Shion 応援団 応援団員募集中！
https://shion.jp/support/
★SNS で Shion の宣伝にご協力ください！
「#オオサカシオン」で当楽団の投稿を引用またはリポストなど、公演の告知にご協力いただけますと幸いで
す。
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★ふるさと寄付金で Shion を応援してください！
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★ポスター・チラシ設置店大募集！
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★いつでもどこでも Shion と共演できる「月イチ吹奏楽オンライン」、全 20 曲を好評配信中！
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★Shion 公式オンラインショップ
https://shionshop.base.ec/
★採用情報
https://shion.jp/recruit/
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株式会社スリーシェルズ
〒110-0015 東京都台東区東上野１丁目１４-５ ユーエムビル 8階
TEL：070-5464-5060
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メール jcacon@gmail.com
担当 西
配信元企業：株式会社スリーシェルズ
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