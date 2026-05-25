齊藤一郎×ShionによるCD「ボレロ」発売！ ラヴェル生誕150年に話題となったコンサートをCD化！ 名アレンジャー森田一浩、佐藤正人、西村友、青山るり、大橋晃一、鈴木英史らの吹奏楽編曲が冴える！

齊藤一郎×ShionによるCD「ボレロ」発売！ ラヴェル生誕150年に話題となったコンサートをCD化！ 名アレンジャー森田一浩、佐藤正人、西村友、青山るり、大橋晃一、鈴木英史らの吹奏楽編曲が冴える！