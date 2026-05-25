NRIネットコム株式会社(本社：東京都、以下 当社)は、2026年6月25日(木)～26日(金)に幕張メッセで開催される、日本最大級のAWSイベント「AWS Summit Japan 2026」にシルバースポンサーとしてブース出展し、セッション登壇を行います。





※ご登録の際はNRIネットコム登録コード【SPC2235316】をご利用下さい。





■出展概要

・イベント名： AWS Summit Japan 2026

・日時 ： 2026年6月25日(木) 10：00～18：30、26日(金) 10：00～19：00

※両日、08：30 受付開始

※二日目のブース出展は17:00まで

・会場 ： 幕張メッセ

・ブースID ： P044









■出展内容

当社のブース(ブースID：P044)では、お客様のクラウドを活用した内製化サポートなどの様々な事例や、AWSを学ぶためのヒントをご紹介します。

また、冊数限定でJapan AWS Ambassadorである佐々木拓郎が監修したオリジナル冊子をプレゼントします。

AWSのプロフェッショナル達がブースで皆さまをお待ちしていますので、ぜひお立ち寄りください。









■セッション概要

日時：6月25日(木) 11：30～11：45

場所：Hall 5,Theater 04









■セッション内容

タイトル：単純リフト環境の闇を切り裂くAI Ops実践

概要：AWSが提供するAI Opsサービスの力を単純リフト環境でも引き出し、障害対応を効率化する実践手法を紹介。運用の課題と解決のヒントを具体的に解説します。

登壇者：NRIネットコム株式会社 クラウドテクニカルセンター

クラウドアーキテクト 和田将利









■参加登録(事前登録制)

AWS Summit Japanイベントページより、事前登録が必要です。

https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

※ご登録の際はNRIネットコム登録コード【SPC2235316】をご利用下さい。









■AWS Summit Japanとは

AWS Summit Japanは、クラウドと AI イノベーションの最前線を体験できる国内最大級の学習イベントです。昨年は、会場・オンラインを合わせ過去最高となる、延べ 69,000 人超の参加者を記録しました。 多数のセッションや展示を通じて、企業のデジタル変革を支える知見が共有されます。AIやクラウド技術の最新動向、企業の活用事例などを学べる機会として、多くの企業・技術者が参加します。









■会社概要

商号 ： NRIネットコム株式会社

代表者： 代表取締役社長 大谷 肇

所在地： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター14F

設立 ： 1991年4月1日

URL ： https://www.nri-net.com/









■本件に関するお問い合わせ先

NRIネットコム株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム： https://dsx-marketing.nri-net.com/contact/form/general/