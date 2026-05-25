NRIネットコム、国内最大級のAWSイベント「AWS Summit Japan 2026」にシルバースポンサーとして出展・登壇
NRIネットコム株式会社(本社：東京都、以下 当社)は、2026年6月25日(木)～26日(金)に幕張メッセで開催される、日本最大級のAWSイベント「AWS Summit Japan 2026」にシルバースポンサーとしてブース出展し、セッション登壇を行います。
※ご登録の際はNRIネットコム登録コード【SPC2235316】をご利用下さい。
■出展概要
・イベント名： AWS Summit Japan 2026
・日時 ： 2026年6月25日(木) 10：00～18：30、26日(金) 10：00～19：00
※両日、08：30 受付開始
※二日目のブース出展は17:00まで
・会場 ： 幕張メッセ
・ブースID ： P044
■出展内容
当社のブース(ブースID：P044)では、お客様のクラウドを活用した内製化サポートなどの様々な事例や、AWSを学ぶためのヒントをご紹介します。
また、冊数限定でJapan AWS Ambassadorである佐々木拓郎が監修したオリジナル冊子をプレゼントします。
AWSのプロフェッショナル達がブースで皆さまをお待ちしていますので、ぜひお立ち寄りください。
■セッション概要
日時：6月25日(木) 11：30～11：45
場所：Hall 5,Theater 04
■セッション内容
タイトル：単純リフト環境の闇を切り裂くAI Ops実践
概要：AWSが提供するAI Opsサービスの力を単純リフト環境でも引き出し、障害対応を効率化する実践手法を紹介。運用の課題と解決のヒントを具体的に解説します。
登壇者：NRIネットコム株式会社 クラウドテクニカルセンター
クラウドアーキテクト 和田将利
■参加登録(事前登録制)
AWS Summit Japanイベントページより、事前登録が必要です。
https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/
※ご登録の際はNRIネットコム登録コード【SPC2235316】をご利用下さい。
■AWS Summit Japanとは
AWS Summit Japanは、クラウドと AI イノベーションの最前線を体験できる国内最大級の学習イベントです。昨年は、会場・オンラインを合わせ過去最高となる、延べ 69,000 人超の参加者を記録しました。 多数のセッションや展示を通じて、企業のデジタル変革を支える知見が共有されます。AIやクラウド技術の最新動向、企業の活用事例などを学べる機会として、多くの企業・技術者が参加します。
■会社概要
商号 ： NRIネットコム株式会社
代表者： 代表取締役社長 大谷 肇
所在地： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター14F
設立 ： 1991年4月1日
URL ： https://www.nri-net.com/
■本件に関するお問い合わせ先
NRIネットコム株式会社 広報担当
お問い合わせフォーム： https://dsx-marketing.nri-net.com/contact/form/general/