株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、東京ビッグサイトにて開催される宇宙ビジネス展示会「SPEXA（Space Business Expo）」へ出展いたします。 本展示では、現在推進中の「クレバリーホーム宇宙住宅プロジェクト」を初公開。 宇宙空間における居住の可能性をテーマに、住宅メーカーとしての新たな挑戦を発信します。 クレバリーホームはこれまで培ってきた住宅技術や外壁タイル技術を活かし、“宇宙一安全な居住空間”をコンセプトに研究開発を推進しています。 会場では、宇宙住宅構想『クレ・ムーン』をはじめ、月面環境を想定した住環境研究や、共同研究コンソーシアム構想について紹介予定です。

■出展背景

近年、宇宙産業は急速に拡大しており、民間企業による宇宙開発や月面居住構想への関心が高まっています。 クレバリーホームでは、「住まい」の観点から宇宙分野へ挑戦することで、新たな住環境技術の可能性を探求しています。 また、本プロジェクトで得られる知見を、将来的には地上住宅の商品開発や安全性向上へ還元することも視野に入れています。

■展示概要

・宇宙住宅構想『クレ・ムーン』 ・宇宙居住をテーマとした研究開発展示 ・外壁タイル技術の新たな可能性提案 ・宇宙住宅開発コンソーシアム構想紹介

■SPEXA 出展概要

展示会名：SPEXA（Space Business Expo） 会場：東京ビッグサイト 南ホール 公式サイト：https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html

■今後の展望

クレバリーホームは、本プロジェクトを通じて、住宅メーカーならではの視点で宇宙居住技術の研究を進めるとともに、持続可能で安全な住環境の実現を目指してまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。 外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。 さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。 『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/