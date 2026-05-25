自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、アルコール・インターロック装置を個人の車両に導入した家族へのインタビューを実施し、2件の事例レポートを公開しました。 本レポートでは、アルコール依存症や飲酒運転の問題に直面した本人と家族が、「もう事故を起こしてほしくない」「誰かを傷つける加害者にしたくない」という強い想いの中で、アルコール・インターロックという選択に至った経緯と、その後の日常の変化について紹介しています。 1件目では、飲酒運転をきっかけに長期入院を経験した男性が、家族や職場の支えのもと、アルコール・インターロックを装着して再出発へ向かう事例を紹介。2件目では、長年にわたり夫の飲酒問題に悩み続けた妻と家族が、強制入院や葛藤を経てアルコール・インターロックを導入し、「監視」から解放された新しい日常を取り戻していく過程を取り上げています。 本取り組みは、実際の利用者や家族の声を通じて、飲酒運転防止を「本人の意志」だけに委ねるのではなく、テクノロジーによって支える具体的な選択肢を社会へ発信することを目的としています。

1.アルコール・インターロック 岡村さん（仮名）の導入事例

2.アルコール・インターロック 秋田さん（仮名）の導入事例

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260525/6a13b0bc69bf9.pdfhttps://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260525/6a13b06c33383.pdf

当社は今後も、アルコール・インターロックの普及を通じて、飲酒運転防止および安全な交通社会の実現に貢献してまいります。 ■その他の導入事例はこちらから アルコール・インターロックの個人利用に関する導入事例を多数掲載しています。 https://alcohol-interlock.com/carsales/voice/

アルコール・インターロックについて

アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」 製品ページ：https://alcohol-interlock.com/device/

アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト アルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/ ■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部 E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部 Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_il X：https://x.com/tokai_denshi Line：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！ 地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。 https://transport-safety.jp/archives/26257 ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/