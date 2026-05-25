コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、STRICT-G×THE KISS 劇場版『機動戦士ガンダム SEEDFREEDOM』ハウメアの護り石の受注を開始いたしました。（受注期間：5/25～7/6） ※カガリの指輪も同時再受注いたします。

https://fanfunmarket.co.jp/artist/243-gundam-seed

■STRICT-G THE KISS『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』ハウメアの護り石

STRICT-GとTHE KISS のコラボアイテム。 『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』に登場する、カガリがアスランに贈った「ハウメアの護り石」をイメージしたネックレスです。 スライドボール部分にはSEED FREEDOMの頭文字 「S」のチャームをセットしました。紐の長さはお好みに合わせて調節してご使用いただけます。

【素材】 トップ：ガラス 本体バチカンパーツ、エンドチャーム：シルバー925 スライドボール：真鍮（代用ロジウムメッキ） 紐：スウェード調コード 【長さ】80㎝ 【付属】オリジナルBOX 【価格】16,500円(税込)

■オリジナルBOX

■場面写ポストカード（非売品）

©創通・サンライズ

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは 『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

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