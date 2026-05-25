株式会社ビーブレックスは、スマートフォンで地域のお店や観光スポットをめぐり、スタンプを集められるデジタルスタンプラリーサービス「STAMPRY（スタンプリー）」の提供を開始しました。

STAMPRYとは

STAMPRY（スタンプリー）は、全国の注目スポットを巡るラリーや、地域のお店・商店街・観光スポットをテーマでつなぐラリーなど、さまざまなスタンプラリーを楽しめるサービスです。 ユーザーは、対象スポットに設置されたQRコードの読み取りや、GPSチェックインによってスタンプを取得できます。集めたスタンプはカードとして保存され、ラリーをコンプリートするとデジタル証明書が発行されます。また、ポイントや称号、ランキングなどを通じて、地域をめぐる楽しさを継続的に体験できます。

https://stampry.app/ https://app.stampry.app/

STAMPRYが目指すのは、単なるキャンペーン型のスタンプラリーではありません。地域の魅力をテーマで紡ぎ、街を歩くきっかけをつくることで、店舗・観光スポット・商店街・地域全体のリアルな回遊を生み出すことです。

近年、地域の情報発信はSNSやWEBサイトを通じて広がっていますが、情報を届けるだけでは実際の来店や回遊につながりにくいという課題もあります。STAMPRYは、情報発信をリアルな行動へつなげる仕組みとして、地域をめぐる体験に「テーマ」「達成感」「記録」を与えます。

地域で継続できるスタンプラリー事業として展開

https://stampry.app/about/

STAMPRYは、観光地や商店街での単発イベントにとどまらず、年間を通じて季節やテーマを変えながら複数のラリーを繰り返し実施することで、地域で継続できるスタンプラリー事業として展開できます。 グルメラリー、商店街ラリー、観光スポットラリー、季節イベントラリーなど、地域の特色に合わせた企画を行うことで、参加店舗に大きな負担をかけずに、地域回遊のきっかけをつくることができます。 店舗は、企画やシステムを自ら用意する必要はなく、参加するだけで地域の回遊企画の受け皿になることができます。

エリアパートナーを募集

株式会社ビーブレックスでは、STAMPRYを各地域で展開いただけるエリアパートナーを募集しています。 フリーペーパー発行会社、地域メディア、広告代理店、WEB制作会社などの事業者が、自らスタンプラリーを企画することはもちろん、自治体・観光協会・商店街など各団体に向けて、安価な価格でスタンプラリーを企画提案できるようになります。

https://partner.stampry.app/

紙面やWEB、SNSで届けた情報を、実際の来店・回遊につなげる新しい企画商品として活用できます。

会社概要

・会社名：株式会社ビーブレックス（https://www.b-breaks.com/） ・本社所在地：長野県佐久市猿久保245-4（支社：東京、神奈川） ・事業内容：地域ポータルサイト構築、WEB制作、地域回遊サービス、地域向けアプリ・システム開発 ・提供サービス：STAMPRY、AreaENGINE、AREPO ほか

本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーブレックス STAMPRY運営事務局 お問い合わせは、下記フォームよりご連絡ください。 ▶ https://stampry.app/contact/