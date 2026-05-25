SDVアイデアを具現化、開発期間を短縮する　SDV体験価値シミュレーション「MESH」が販売開始！〜自動車、部品サプライヤーのニーズに応じて構想から量産まで伴走支援〜

例えば当社の取り組みとして、車両向けデジタルメーター映像ソリューションCRI Glasscoやサウンド製品CRI ADX Automotiveを用いたデジタルメーター表示、カーオーディオの音、車内イルミネーションなどを組み合わせた車内外の総合演出の検証を進めました。





活用事例➁：ハンドジェスチャーを解析、ドライバーの意思でナビゲーションが変化





自動車の車内は単なる運転や情報表示の場から、ドライバーとクルマが対話する「体験空間」へと進化しつつありMESHはSDV開発現場のさまざまな検証や具現化をサポートします。