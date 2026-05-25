日本バイオメトリクス市場収益予測 2034 | 12.42%のCAGRで86億米ドルに達する見込みです
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日本生体認証市場レポート 2026-2034
日本の生体認証市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の生体認証市場：技術、機能、コンポーネント、認証、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の生体認証市場規模は2025年に30億米ドルに達し、2034年には86億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.42%で拡大すると見込まれている。
日本の生体認証市場は、重要な局面を迎えています。需要を再構築する二つの構造的な力が同時に働いています。一つは、官民両部門におけるセキュリティと本人確認の要件の強化です。これにより、組織は従来のパスワードやPINベースのアクセスシステムに代わる、より信頼性が高く不正防止に優れた生体認証を採用せざるを得なくなっています。もう一つは、生体認証技術と人工知能、機械学習、IoTの融合が加速していることです。これにより、多様な運用環境において展開可能な、より高精度で適応性の高いマルチモーダルな認証システムの開発が可能になっています。
これは緩やかな成長ではありません。市場は根本的な本人認証インフラの変革期を迎えています。単独の単一モダリティ生体認証リーダーから、顔認証、虹彩認証、指紋認証、音声認証を統合したセキュリティアーキテクチャを備えた多要素認証プラットフォームへと移行しており、日本全国の政府、金融、医療、交通機関におけるアクセス制御の精度、不正防止、ユーザー利便性において、目に見える改善をもたらしています。
ビジネスサンプルレポートで市場機会を評価しましょう：https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-biometrics-market/requestsample
主要な市場推進要因
あらゆる分野におけるセキュリティおよび本人確認要件の高まり
日本における生体認証技術導入の最も重要な推進要因の一つは、官民両部門におけるセキュリティ上の懸念である。政府機関は、公務、国境管理、法執行などの分野で生体認証に基づく本人確認プログラムを導入しており、生体認証識別子の精度と永続性は、文書ベースや資格情報ベースのシステムでは実現できないセキュリティ保証を提供する。銀行、証券会社、保険会社などの金融機関は、顧客登録、取引承認、不正防止に生体認証を導入し、なりすまし事件とコンプライアンスリスクを同時に低減している。医療分野では、患者の識別とアクセス制御に生体認証を導入し、機密性の高い医療記録を保護し、管理業務の効率化を図っている。
交通機関、空港保安、および乗客認証
日本の航空・運輸インフラは、高度な生体認証技術の導入が最も活発な分野の一つです。空港運営会社は、入国審査、搭乗確認、保安検査のプロセスを効率化するために、顔認証に基づく乗客認証システムを導入しています。これにより、乗客の処理時間を短縮すると同時に、国境警備の安全性を向上させています。国が国際空港に生体認証対応の電子ゲートを導入していることは、処理効率とセキュリティ保証を同時に向上させる技術を用いて、日本の国境管理インフラを近代化するという戦略的な取り組みを反映しています。鉄道のスマートカードシステムや企業の入退室管理環境における生体認証の拡大は、航空分野にとどまらず、日本のより広範な運輸エコシステムへと、この技術の適用範囲を広げています。
日本生体認証市場レポート 2026-2034
日本の生体認証市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の生体認証市場：技術、機能、コンポーネント、認証、エンドユーザー、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の生体認証市場規模は2025年に30億米ドルに達し、2034年には86億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.42%で拡大すると見込まれている。
日本の生体認証市場は、重要な局面を迎えています。需要を再構築する二つの構造的な力が同時に働いています。一つは、官民両部門におけるセキュリティと本人確認の要件の強化です。これにより、組織は従来のパスワードやPINベースのアクセスシステムに代わる、より信頼性が高く不正防止に優れた生体認証を採用せざるを得なくなっています。もう一つは、生体認証技術と人工知能、機械学習、IoTの融合が加速していることです。これにより、多様な運用環境において展開可能な、より高精度で適応性の高いマルチモーダルな認証システムの開発が可能になっています。
これは緩やかな成長ではありません。市場は根本的な本人認証インフラの変革期を迎えています。単独の単一モダリティ生体認証リーダーから、顔認証、虹彩認証、指紋認証、音声認証を統合したセキュリティアーキテクチャを備えた多要素認証プラットフォームへと移行しており、日本全国の政府、金融、医療、交通機関におけるアクセス制御の精度、不正防止、ユーザー利便性において、目に見える改善をもたらしています。
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主要な市場推進要因
あらゆる分野におけるセキュリティおよび本人確認要件の高まり
日本における生体認証技術導入の最も重要な推進要因の一つは、官民両部門におけるセキュリティ上の懸念である。政府機関は、公務、国境管理、法執行などの分野で生体認証に基づく本人確認プログラムを導入しており、生体認証識別子の精度と永続性は、文書ベースや資格情報ベースのシステムでは実現できないセキュリティ保証を提供する。銀行、証券会社、保険会社などの金融機関は、顧客登録、取引承認、不正防止に生体認証を導入し、なりすまし事件とコンプライアンスリスクを同時に低減している。医療分野では、患者の識別とアクセス制御に生体認証を導入し、機密性の高い医療記録を保護し、管理業務の効率化を図っている。
交通機関、空港保安、および乗客認証
日本の航空・運輸インフラは、高度な生体認証技術の導入が最も活発な分野の一つです。空港運営会社は、入国審査、搭乗確認、保安検査のプロセスを効率化するために、顔認証に基づく乗客認証システムを導入しています。これにより、乗客の処理時間を短縮すると同時に、国境警備の安全性を向上させています。国が国際空港に生体認証対応の電子ゲートを導入していることは、処理効率とセキュリティ保証を同時に向上させる技術を用いて、日本の国境管理インフラを近代化するという戦略的な取り組みを反映しています。鉄道のスマートカードシステムや企業の入退室管理環境における生体認証の拡大は、航空分野にとどまらず、日本のより広範な運輸エコシステムへと、この技術の適用範囲を広げています。