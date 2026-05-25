日本の電子カルテ市場は、クラウドベースの電子カルテの導入、AIを活用した臨床サポート、そして国のデジタル化義務化によって、2034年までにUSD 1,732.7百万に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350003/images/bodyimage1】
日本の電子カルテ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電子カルテ市場：タイプ別、コンポーネント別、機能別、導入形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電子カルテ（EMR）市場は2025年に9億7720万米ドルに達し、2034年には17億3270万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.57%となる見込みである。
電子カルテ（EMR）は、患者の人口統計情報、病歴、処方薬、既知のアレルギー、放射線画像所見、予防接種状況、臨床検査結果、バイタルサイン、請求明細など、患者の健康に関する包括的な情報を含むデジタル文書であり、医療提供者が患者データに安全かつ効率的にアクセス、管理、共有することを可能にします。EMRは、クラウドコンピューティングを介して展開することで、データの一元的な保存と複数の地理的な場所からのオンラインアクセスを可能にするか、ローカルコンピューティングとデータ主権の要件を満たすように設計されたオンプレミスソリューションを通じて展開できます。高度なEMRプラットフォームには、音声入力、臨床意思決定支援、外部システムとの相互運用性、AIを活用した予測分析機能が組み込まれており、医師の診断、治療計画、集団健康管理を支援します。
関東地方は、大規模病院、大学病院、医療IT企業が集中していることを背景に、2025年には日本のEMR市場を約38%のシェアで牽引する見込みです。市場の主要プレーヤーには、富士通、NEC、キヤノンメディカルなどが名を連ね、医師の臨床意思決定や患者管理を支援するため、リアルタイムの臨床意思決定支援機能や予測分析機能を備えたAI強化型EMRプラットフォームの開発を進めています。日本では、政府のSociety 5.0戦略やオンライン保険資格確認義務化に支えられたEMRの全国的な普及推進が、強力な規制・政策的追い風となり、全国の病院、診療所、専門医療センターにおけるEMR導入を加速させています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electronic-medical-records-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府主導の医療デジタル化とソサエティ5.0戦略
日本政府は、医療インフラ内の接続性とインテリジェンスを強化するためにEMRシステムなどのデジタル技術を統合することで医療のデジタル化を優先するSociety 5.0戦略を通じて、電子カルテシステムの導入を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。高度な医療技術の導入拡大と患者中心のケアへの重視の高まりが、2030年までの日本のEMR市場を牽引しています。オンラインでの保険資格確認や電子処方箋システムの導入を義務付ける政府の方針は、大規模な大学病院から小規模な地域診療所まで、あらゆる規模の医療機関に対し、国の医療情報ネットワークと通信できる相互運用可能なクラウド対応EMRシステムへのアップグレードを促しています。
日本の高齢化社会（65歳以上の人口が全体の29%以上を占める）は、慢性疾患管理のニーズ、複数の医療機関による連携、そして患者の健康データの複雑化といった課題を同時に生み出しており、紙ベースのシステムや従来の電子システムでは効率的に対応できなくなっています。病院ネットワーク、専門クリニック、薬局、地域医療提供者間で患者データを安全に共有できる相互運用可能な電子カルテ（EMR）プラットフォームへの移行は、政府の政策、保険償還制度、そして複数の医療機関を巡る高齢化が進む患者層といった要因によって、臨床現場における喫緊の課題となっています。
日本の電子カルテ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電子カルテ市場：タイプ別、コンポーネント別、機能別、導入形態別、用途別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電子カルテ（EMR）市場は2025年に9億7720万米ドルに達し、2034年には17億3270万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は6.57%となる見込みである。
電子カルテ（EMR）は、患者の人口統計情報、病歴、処方薬、既知のアレルギー、放射線画像所見、予防接種状況、臨床検査結果、バイタルサイン、請求明細など、患者の健康に関する包括的な情報を含むデジタル文書であり、医療提供者が患者データに安全かつ効率的にアクセス、管理、共有することを可能にします。EMRは、クラウドコンピューティングを介して展開することで、データの一元的な保存と複数の地理的な場所からのオンラインアクセスを可能にするか、ローカルコンピューティングとデータ主権の要件を満たすように設計されたオンプレミスソリューションを通じて展開できます。高度なEMRプラットフォームには、音声入力、臨床意思決定支援、外部システムとの相互運用性、AIを活用した予測分析機能が組み込まれており、医師の診断、治療計画、集団健康管理を支援します。
関東地方は、大規模病院、大学病院、医療IT企業が集中していることを背景に、2025年には日本のEMR市場を約38%のシェアで牽引する見込みです。市場の主要プレーヤーには、富士通、NEC、キヤノンメディカルなどが名を連ね、医師の臨床意思決定や患者管理を支援するため、リアルタイムの臨床意思決定支援機能や予測分析機能を備えたAI強化型EMRプラットフォームの開発を進めています。日本では、政府のSociety 5.0戦略やオンライン保険資格確認義務化に支えられたEMRの全国的な普及推進が、強力な規制・政策的追い風となり、全国の病院、診療所、専門医療センターにおけるEMR導入を加速させています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-electronic-medical-records-market/requestsample
主要な市場推進要因
政府主導の医療デジタル化とソサエティ5.0戦略
日本政府は、医療インフラ内の接続性とインテリジェンスを強化するためにEMRシステムなどのデジタル技術を統合することで医療のデジタル化を優先するSociety 5.0戦略を通じて、電子カルテシステムの導入を加速させる上で極めて重要な役割を果たしています。高度な医療技術の導入拡大と患者中心のケアへの重視の高まりが、2030年までの日本のEMR市場を牽引しています。オンラインでの保険資格確認や電子処方箋システムの導入を義務付ける政府の方針は、大規模な大学病院から小規模な地域診療所まで、あらゆる規模の医療機関に対し、国の医療情報ネットワークと通信できる相互運用可能なクラウド対応EMRシステムへのアップグレードを促しています。
日本の高齢化社会（65歳以上の人口が全体の29%以上を占める）は、慢性疾患管理のニーズ、複数の医療機関による連携、そして患者の健康データの複雑化といった課題を同時に生み出しており、紙ベースのシステムや従来の電子システムでは効率的に対応できなくなっています。病院ネットワーク、専門クリニック、薬局、地域医療提供者間で患者データを安全に共有できる相互運用可能な電子カルテ（EMR）プラットフォームへの移行は、政府の政策、保険償還制度、そして複数の医療機関を巡る高齢化が進む患者層といった要因によって、臨床現場における喫緊の課題となっています。