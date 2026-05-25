日本の電子カルテ市場は、クラウドベースの電子カルテの導入、AIを活用した臨床サポート、そして国のデジタル化義務化によって、2034年までにUSD 1,732.7百万に達すると予測されている。

日本の電子カルテ市場は、クラウドベースの電子カルテの導入、AIを活用した臨床サポート、そして国のデジタル化義務化によって、2034年までにUSD 1,732.7百万に達すると予測されている。