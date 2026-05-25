【2026年最新】「自分でやるのが限界になった」──myfans・CandFans収益化を目指すクリエイターのX運用代行需要が2026年に急増している理由と、支援事業者が直面している現実
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350276/images/bodyimage1】
少し前まで、SNS運用代行の需要は企業や店舗からが中心だった。2026年現在は、myfansやCandFansで収益化を目指している個人クリエイターからの問い合わせが、支援事業者サイドで目に見えて増えているという話が出てきている。
背景にあるのは単純な話で、「運用に使える時間がなくなってきた」という疲弊だ。コンテンツを作りながら、Xに毎日投稿して、DMに返して、インスタも更新して、TikTokも回す。これを一人でやり続けるのは物理的に限界がある。収益が上がれば上がるほど、コンテンツ制作に集中したい気持ちと、SNS運用の手間が衝突してくる。
「稼ぐためにSNSをやっているはずが、SNS運用に追われて肝心なコンテンツが作れない」という状態に陥るクリエイターは少なくない。
■ 運用代行に何を求めているのか──クリエイター側のリアルな声
支援事業者に寄せられる相談内容を整理すると、大きく三つに分かれる。
一つ目は「投稿頻度を維持してほしい」という依頼だ。Xのアルゴリズムは投稿の継続性を評価するとされており、更新が止まるとリーチが落ちやすい。コンテンツ制作が忙しい時期でも投稿頻度だけは維持したい、という需要がある。
二つ目は「コメントやリプライの一次対応」だ。フォロワーが増えてくると、毎日大量のリプライやDMが来るようになる。全部自分で返すのが難しくなってきたとき、一次対応だけ任せたいというニーズが出てくる。ただしこれは「クリエイター本人のトーンをどう再現するか」という難しさがあり、実際には本人が最終チェックをする形が多い。
三つ目はサブ垢の運用補助だ。メインアカウントとは別に、特定ジャンル向けのサブ垢を育てたいが、そこまで手が回らないという相談だ。匿名で活動しているクリエイターにとっては、サブ垢の存在が収益の多角化に繋がることもあり、需要は一定数ある。
■ AI活用が運用代行の現場を変えつつある
運用代行の事業者側でも、2026年に入ってからAI活用が進んでいる。
具体的には、投稿文の下書き生成、DMの返信テンプレート作成、ハッシュタグ選定の補助などで使われているケースが多い。以前は担当者が一から文章を考えていたところを、AIで叩き台を出してから人が調整するフローに変えることで、処理できるクライアント数が増えたという話も出てきている。
ただしAI生成の投稿には「均一化」というリスクがある。似たような文体の投稿が並ぶと、フォロワーに「人間味がない」と感じさせてしまう。特にmyfansやCandFansへの導線として機能させるXアカウントは、クリエイター個人の人格や温度感が価値の源泉になっているため、AI任せにしすぎると逆効果になるケースも報告されている。
実務として機能しているのは「AIで量を担保して、人が質を担保する」という役割分担だという。全部AIにするわけでも、全部人力でやるわけでもない、その中間の設計が今の運用代行現場の標準に近づきつつある。
■ サブ垢運用の需要が増えている構造的な理由
運用代行の文脈で最近増えているもう一つの相談が、複数アカウントの管理補助だ。
クリエイターが複数のサブ垢を持つ理由はいくつかある。メインアカウントの凍結リスクへの備え、ジャンルを分けた集客の効率化、匿名性の確保、などが多い。この複数アカウントをそれぞれ適切な頻度で更新し続けるのは、一人では現実的に難しい。
代行事業者側からは「アカウントを複数管理する場合、それぞれの投稿スタイルを揃えるのが一番難しい」という声が出ている。同じクリエイターの別垢であっても、ターゲットが違えば文体やトーンを変える必要があり、この設計を事前にどこまで詰められるかが品質を左右するという。
少し前まで、SNS運用代行の需要は企業や店舗からが中心だった。2026年現在は、myfansやCandFansで収益化を目指している個人クリエイターからの問い合わせが、支援事業者サイドで目に見えて増えているという話が出てきている。
背景にあるのは単純な話で、「運用に使える時間がなくなってきた」という疲弊だ。コンテンツを作りながら、Xに毎日投稿して、DMに返して、インスタも更新して、TikTokも回す。これを一人でやり続けるのは物理的に限界がある。収益が上がれば上がるほど、コンテンツ制作に集中したい気持ちと、SNS運用の手間が衝突してくる。
「稼ぐためにSNSをやっているはずが、SNS運用に追われて肝心なコンテンツが作れない」という状態に陥るクリエイターは少なくない。
■ 運用代行に何を求めているのか──クリエイター側のリアルな声
支援事業者に寄せられる相談内容を整理すると、大きく三つに分かれる。
一つ目は「投稿頻度を維持してほしい」という依頼だ。Xのアルゴリズムは投稿の継続性を評価するとされており、更新が止まるとリーチが落ちやすい。コンテンツ制作が忙しい時期でも投稿頻度だけは維持したい、という需要がある。
二つ目は「コメントやリプライの一次対応」だ。フォロワーが増えてくると、毎日大量のリプライやDMが来るようになる。全部自分で返すのが難しくなってきたとき、一次対応だけ任せたいというニーズが出てくる。ただしこれは「クリエイター本人のトーンをどう再現するか」という難しさがあり、実際には本人が最終チェックをする形が多い。
三つ目はサブ垢の運用補助だ。メインアカウントとは別に、特定ジャンル向けのサブ垢を育てたいが、そこまで手が回らないという相談だ。匿名で活動しているクリエイターにとっては、サブ垢の存在が収益の多角化に繋がることもあり、需要は一定数ある。
■ AI活用が運用代行の現場を変えつつある
運用代行の事業者側でも、2026年に入ってからAI活用が進んでいる。
具体的には、投稿文の下書き生成、DMの返信テンプレート作成、ハッシュタグ選定の補助などで使われているケースが多い。以前は担当者が一から文章を考えていたところを、AIで叩き台を出してから人が調整するフローに変えることで、処理できるクライアント数が増えたという話も出てきている。
ただしAI生成の投稿には「均一化」というリスクがある。似たような文体の投稿が並ぶと、フォロワーに「人間味がない」と感じさせてしまう。特にmyfansやCandFansへの導線として機能させるXアカウントは、クリエイター個人の人格や温度感が価値の源泉になっているため、AI任せにしすぎると逆効果になるケースも報告されている。
実務として機能しているのは「AIで量を担保して、人が質を担保する」という役割分担だという。全部AIにするわけでも、全部人力でやるわけでもない、その中間の設計が今の運用代行現場の標準に近づきつつある。
■ サブ垢運用の需要が増えている構造的な理由
運用代行の文脈で最近増えているもう一つの相談が、複数アカウントの管理補助だ。
クリエイターが複数のサブ垢を持つ理由はいくつかある。メインアカウントの凍結リスクへの備え、ジャンルを分けた集客の効率化、匿名性の確保、などが多い。この複数アカウントをそれぞれ適切な頻度で更新し続けるのは、一人では現実的に難しい。
代行事業者側からは「アカウントを複数管理する場合、それぞれの投稿スタイルを揃えるのが一番難しい」という声が出ている。同じクリエイターの別垢であっても、ターゲットが違えば文体やトーンを変える必要があり、この設計を事前にどこまで詰められるかが品質を左右するという。