産業用イーサネットコネクタ市場規模、2026年に895百万米ドルへ拡大予測
産業用イーサネットコネクタとは
産業用イーサネットコネクタは、振動、高温、多湿、電磁干渉などの過酷環境下でも安定通信を維持できるよう設計されている。一般的な民生用コネクタと比較し、防塵・防水性能、耐腐食性、EMI対策性能が大幅に強化されている点が特徴である。
現在の主流製品はRJ45、M12、Single Pair Ethernet（SPE）、Ix Industrialなどであり、特にM12とSPEは次世代スマート工場向け需要が急増している。SPEは配線本数削減と軽量化を実現できるため、ロボティクスやAGV（無人搬送車）分野で採用が進む。さらに、5G対応設備では高速データ伝送と低遅延処理が求められ、10Gbps級通信対応コネクタへの切り替えが加速している。
技術面では、AI画像検査装置やデジタルツイン工場向けに、高密度配線対応や高速伝送時の発熱抑制技術が競争軸となっている。近年は工具不要で接続可能なPush-Pull構造や、省スペース型モジュール設計も注目されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350274/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350274/images/bodyimage2】
図. 産業用イーサネットコネクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「産業用イーサネットコネクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、産業用イーサネットコネクタの世界市場は、2025年に851百万米ドルと推定され、2026年には895百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で推移し、2032年には1248百万米ドルに拡大すると見込まれています。
産業用イーサネットコネクタ市場の成長加速
産業用イーサネットコネクタは、スマート製造、産業IoT、5G通信、自動化設備の普及を背景に、世界的な需要拡大が続いている。特に、リアルタイム通信、高耐久ネットワーク、低遅延制御への要求が高まる中、産業用イーサネットコネクタはFA（Factory Automation）分野の基盤部品として重要性を増している。
2025年の米国関税政策変更は、産業用イーサネットコネクタのサプライチェーンにも影響を与えている。中国・東南アジアを中心とした製造移転が加速し、欧州企業もアジア生産比率を見直している。特にコネクタ用銅材、特殊樹脂、防水シールド部材などの原材料価格が直近6カ月で上昇傾向を示しており、メーカー各社は調達先多様化を急いでいる。
産業用イーサネットコネクタの産業別需要動向
産業用イーサネットコネクタ需要を最も強く牽引しているのは、産業オートメーションとスマート製造分野である。リアルタイム監視、PLC制御、ロボット協調制御では、通信遅延や接続不良が生産停止リスクへ直結するため、高信頼コネクタへの投資が継続している。
ロボティクス分野では、協働ロボットやヒューマノイドロボットの普及に伴い、小型・軽量・高屈曲対応コネクタの需要が拡大している。特に自動車工場では、耐油性能と高速通信性能を両立した産業用イーサネットコネクタの採用が増加している。
加えて、半導体製造装置市場でも需要が強い。クリーンルーム環境下では低発塵仕様が求められ、半導体検査装置メーカーは高精度信号伝送対応モデルを積極導入している。2025年上半期には、東アジアの大型半導体投資案件増加により、M12規格製品の受注量が前年比2桁成長を記録したとの業界報告もある。
産業用イーサネットコネクタは、振動、高温、多湿、電磁干渉などの過酷環境下でも安定通信を維持できるよう設計されている。一般的な民生用コネクタと比較し、防塵・防水性能、耐腐食性、EMI対策性能が大幅に強化されている点が特徴である。
現在の主流製品はRJ45、M12、Single Pair Ethernet（SPE）、Ix Industrialなどであり、特にM12とSPEは次世代スマート工場向け需要が急増している。SPEは配線本数削減と軽量化を実現できるため、ロボティクスやAGV（無人搬送車）分野で採用が進む。さらに、5G対応設備では高速データ伝送と低遅延処理が求められ、10Gbps級通信対応コネクタへの切り替えが加速している。
技術面では、AI画像検査装置やデジタルツイン工場向けに、高密度配線対応や高速伝送時の発熱抑制技術が競争軸となっている。近年は工具不要で接続可能なPush-Pull構造や、省スペース型モジュール設計も注目されている。
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図. 産業用イーサネットコネクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「産業用イーサネットコネクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、産業用イーサネットコネクタの世界市場は、2025年に851百万米ドルと推定され、2026年には895百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7%で推移し、2032年には1248百万米ドルに拡大すると見込まれています。
産業用イーサネットコネクタ市場の成長加速
産業用イーサネットコネクタは、スマート製造、産業IoT、5G通信、自動化設備の普及を背景に、世界的な需要拡大が続いている。特に、リアルタイム通信、高耐久ネットワーク、低遅延制御への要求が高まる中、産業用イーサネットコネクタはFA（Factory Automation）分野の基盤部品として重要性を増している。
2025年の米国関税政策変更は、産業用イーサネットコネクタのサプライチェーンにも影響を与えている。中国・東南アジアを中心とした製造移転が加速し、欧州企業もアジア生産比率を見直している。特にコネクタ用銅材、特殊樹脂、防水シールド部材などの原材料価格が直近6カ月で上昇傾向を示しており、メーカー各社は調達先多様化を急いでいる。
産業用イーサネットコネクタの産業別需要動向
産業用イーサネットコネクタ需要を最も強く牽引しているのは、産業オートメーションとスマート製造分野である。リアルタイム監視、PLC制御、ロボット協調制御では、通信遅延や接続不良が生産停止リスクへ直結するため、高信頼コネクタへの投資が継続している。
ロボティクス分野では、協働ロボットやヒューマノイドロボットの普及に伴い、小型・軽量・高屈曲対応コネクタの需要が拡大している。特に自動車工場では、耐油性能と高速通信性能を両立した産業用イーサネットコネクタの採用が増加している。
加えて、半導体製造装置市場でも需要が強い。クリーンルーム環境下では低発塵仕様が求められ、半導体検査装置メーカーは高精度信号伝送対応モデルを積極導入している。2025年上半期には、東アジアの大型半導体投資案件増加により、M12規格製品の受注量が前年比2桁成長を記録したとの業界報告もある。