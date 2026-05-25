子育て世帯の”本音”を起点に、自治体施策の認知向上と利用促進につなげる 『子育て支援発見WEB』公開

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）は、「妊娠・子育て中のリアルな声」と「自治体・企業の取り組み」を繋ぎ、子育てしやすい社会を共創する情報プラットフォーム『子育て支援発見WEB』を2026年5月25日（月）に公開いたします。本プラットフォームでは、年間出生数の約55％をカバーする※アカチャンホンポの会員ネットワークを基盤とした、自治体向け情報インフラをご活用いただけます。

※2024年 国内出生数に対して

子育て支援発見WEB： https://bit.ly/3PItHbQ

背景と目的

少子化対策や子育て支援の重要性が高まる中、自治体や企業においては、多様な支援制度や取り組みが整備されてきました。一方で、それらの制度が子育て世帯へ十分に届いていない、あるいは実際のニーズと乖離しているといった課題があります。

子育て世帯の“本音”や日常の実態は、制度設計や施策検討のプロセスに十分に反映されにくく、「制度はあるが使われない」「必要な人に届かない」といったミスマッチが生じています。このような情報と実態の分断は、支援の効果を限定的なものにしている要因の一つとなっています。

子育てする人とサポートをする人をつなぐ、社会課題の解決を目指すプロジェクト「子育て支援meetsプロジェクト」では子育て世帯への約1万人からアンケートなどを行い、多様な声や実態の把握をしてまいりました。アカチャンホンポアプリ会員のデータとネットワーク基盤を活かし、子育て世帯と自治体の双方の声を起点とした新たな価値創出の可能性を見出しています。

本取り組みでは、こうした知見とネットワークを活用し、子育ての「リアルな声」と社会に存在する「制度」を有機的につなぐことを目的に、情報プラットフォーム「子育て支援発見WEB」を構築・公開いたしました。

このプラットフォームは、子育て世帯の実態やニーズを可視化し、それをもとに自治体・企業・研究機関などが連携して施策やサービスの企画・検証を行う場として機能します。これにより、制度の認知・活用の促進に加え、実効性のある支援の創出および社会実装を目指します。

URL: https://bit.ly/4nNGNBe

第1弾 掲載記事

サイト公開に合わせ、3記事を公開いたしました。

品川区長 森澤恭子さんインタビュー「子育てが社会から応援される日本に」

アカチャンホンポの「子育て満足度ランキング」※で全国2位を獲得した品川区。品川区長の森澤さんに満足度の源泉と子育て支援への考え方を伺いました。

※アカチャンホンポ調べ 調査期間：2025/8/17～2025/9/9

妊娠中・産後の女性1,108人に聞きました産後ケア 認知度・利用率 ニーズを徹底調査

産後ケア事業は整備が進む一方で、認知度や利用状況、未利用の理由、必要とされる時期や支援内容との乖離が指摘されています。

本調査※では1,108人の声からその実態を明らかにしました。

※アカチャンホンポ調べ 調査期間：2025/12/5～2025/12/11

子育てしやすい街リポート記事版

子育てしやすい街の実態を探るため、制度・環境・支援の充実度を現場視点で取材・整理。

子育て世帯のリアルな声とともに、住みやすさの要素や選ばれる街の特徴を明らかにしたリポートです。

主なコンテンツ

① 子育て世帯のニーズを知る

アカチャンホンポ会員へのアンケートを通じ、子育て世帯のリアルな声を可視化。調査結果を記事として公開し、自治体が子育て政策を検討する際の参考情報として提供します。

＜内容＞

・子育て満足度ランキング

・産後ケアに関する調査

・移住・定住に関する意識調査

② 子育て施策の好事例を知る

アンケート調査や評価をもとに、全国の自治体の取り組みを紹介します。

他自治体の取り組みを知ることで、政策のヒントを得られる内容を提供します。

＜内容＞

・子育て世帯から評価の高い自治体の首長インタビュー

・注目された支援制度・サービスの紹介

・満足度の高い室内遊び場など施設の視察レポート

③ 官民連携の取り組みを知る

自治体との連携事例を紹介します。

など、官民協働による新しい子育て支援の可能性を発信していきます。

『子育て支援発見WEB』では、子育て世帯の“本音”を起点に、自治体施策の認知向上と利用促進につなげたいと考えています。実態に基づくニーズを可視化し、より効果的な制度設計・情報発信につなげることで、地域における子育て支援の質の向上に貢献してまいります。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp