株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、5つの機能を兼ね備えたクッションファンデーション『セラムクッションBB』を、2026年7月21日(火)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『セラムクッションBB』は、1品でベースメイクが完成する多機能クッションファンデーション。みずみずしく軽やかな使用感でありながら、シミ・小じわ・くすみ・毛穴を自然にカバーし、つるんとしたツヤ肌へ仕上げます。保湿成分スクワランやヒアルロン酸Na、セラミド※1などの美容液成分を配合しうるおいを守りながら、キメの整ったなめらかな印象をキープ。忙しい朝でも手を汚さず、簡単・時短で美しい仕上がりを叶える、これからの時季に嬉しいベースメイクアイテムです。





『セラムクッションBB』 3,520円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：セラムクッションBB

容量・価格：12g 3,520円(税込)

※レフィル、パフ、ケース(ミラー付き)のセット／

レフィル 3,080円(税込)





商品特長：

◎日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役。SPF22/PA+++。

◎気になるシミや小じわ、くすみ、毛穴を素早く自然にカバーします。

◎光の乱反射により凹凸をぼかすソフトフォーカスパウダー※2のほか、保湿成分スクワラン、ヒアルロン酸Naなどの美容液成分配合で、キメの整ったしっとりとしたツヤ肌を持続させます。

◎肌に負担を感じさせない、みずみずしく軽やかな使用感。

◎付属パフを使用するので、手を汚さずに素早く美肌が完成します。

◎自然な仕上がりのナチュラルベージュ。





使用方法：

専用パフを本体(クッション)に押しつけて適量を取ります。肌をこすらないように頬の広い面から、トントンと軽くたたきこむようになじませます。

※みずみずしい使用感を保つため、ご使用後は蓋をしっかり閉めてください。





セラムクッションBB_使用方法イラスト





※なくなり次第、終了となります。





※1 セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP(すべて保湿成分)

※2 メタクリル酸メチルクロスポリマー(皮膜形成成分)









■ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)・・・・

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。ハーバーはメイクも全品無添加※4。ミネラルカラーにこだわり続けています。





※4 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加









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ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

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