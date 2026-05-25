THE超BOYS（ザ・スーパーボーイズ）は、2nd Digital Single「TINY LOVE / ノーダメヒーロー」を5月25日（月）0:00より配信リリースしました。 「THE超BOYS」は、肥後武蔵、千大翼、桜樹舞都、藤澤智也 、二宮康輔、森田健斗、髙橋活宏の7名によるヒーローアイドル。 歌・ダンス・ヒーローショーを組み合わせたパフォーマンスで「キミと一緒に戦う」、新たなコンセプトのボーイズグループです。 グループ初となる“ラブソング”と“応援ソング”に、是非ご注目ください。 🎧サブスク配信はこちら https://thesuperboys.lnk.to/TINYLOVE_NoDameHero

■DLキャンペーン

リリースを記念して、DLキャンペーンを開催！ ●キャンペーン概要 対象期間中に、iTunes / レコチョク / mora / Amazon Musicにて「TINY LOVE」をダウンロード購入し、専用フォームよりご応募いただいた方全員に、各ダウンロードサイト限定の特典ムービーをプレゼントいたします。 ※ダウンロードサイトごとに出演メンバーが異なります。 ●対象楽曲 THE超BOYS 「TINY LOVE」 ※「ノーダメヒーロー」は本キャンペーンの対象外となります。 ●応募対象期間 2026年5月25日(月)18:00～2026年5月31日(日) 23:59まで ●特典 各ダウンロードサイト限定メンバーコメントムービー ＝＝＝特典ムービー出演メンバー＝＝＝ ①iTunes特典「どんな時に聴く？」 メンバー：ツバサ、マイト、トモヤ、コウスケ ②mora特典「初めて聴いた印象は？」 メンバー：トモヤ、コウスケ、ケント、カツヒロ ③レコチョク特典「最近感じたTINY LOVEは？」 メンバー：ムサシ、ツバサ、マイト ④Amazon Music特典「好きなフレーズは？」 メンバー：ムサシ、ケント、カツヒロ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ●キャンペーン参加方法 １．対象ダウンロードサイトにて「TINY LOVE」をダウンロード購入 ２．ダウンロード購入画面、または購入履歴が確認できるスクリーンショットを保存 ３．応募フォームに必要事項を入力 ４．購入証明画像を添付して応募完了 ▼ご応募はこちら https://www.dsp-campaign.com/dl-tiny-love ●注意事項 ※レコチョクとmoraではハイレゾシングルもキャンペーン対象となります。 ※ご応募はお1人様、1回限りとさせていただきます。 ※同一人物による複数アカウントでの連続応募などの不正行為と判断した場合、事前予告なくキャンペーン適用対象外となる場合がございます。 ※応募完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けませんのでお間違えのないようご注意ください。 ※当キャンペーン利用に関する通信費等はお客様ご自身のご負担になります。

■全国でライブ開催中

THE超BOYSは、全国のイオンモール等でのフリーライブや都内での有料イベントをはじめ、さまざまな活動を行っています。メンバーとオンラインで話せるトークポートや生配信も開催予定です。詳細は以下ホームページよりご確認ください。 公式HPはこちら：https://www.thesuperboys.jp/

■メンバー紹介

https://www.thesuperboys.jp/

【肥後武蔵（ヒゴムサシ）／MUSASHI】 6⽉28⽇生まれ。 「熱く燃やせ！超パワー！！ SUPER RED ムサシ！！！」

【千大翼（チダイツバサ）／TSUBASA】 4月6日生まれ。 「豪快に吹き荒れろ！超エンジン！！ SUPER SKYBLUE ツバサ！！！」

【桜樹舞都（サクラギマイト）／MAITO】 4月26日生まれ。 「輝く稲妻、惚れんなよ？超スパークキラー！！ SUPER YELLOW マイト！！！」

【藤澤智也（フジサワトモヤ）／TOMOYA】 4月15日生まれ。 「大地よ轟け！超ダンシング！！ SUPER GREEN トモヤ！！！」

【二宮康輔（ニノミヤコウスケ）／KOUSUKE】 4月24日生まれ。 「ハッピーあげるよ！超キュート！！ SUPER WHITE コウスケ！！！」

【森田健斗（モリタケント）／KENTO】 6月25日生まれ。 「君を照らす太陽に！超マイペース！！ SUPER ORANGE ケント！！！」

【髙橋活宏（タカハシカツヒロ）／KATSUHIRO】 1月10日生まれ。 「その心すべて受け止める！超スマート！！ SUPER LIGHTPINK カツヒロ！！！」

■公式アカウント

HP : https://www.thesuperboys.jp/ TikTok : https://www.tiktok.com/@thesuperboys_123 X : https://x.com/THESUPERBOYS123 Instagram : https://www.instagram.com/THESUPERBOYS_123 LINE : https://lin.ee/ctt0QjCg

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社withHERO THE超BOYS運営事務局 E-mail：support@withhero.info