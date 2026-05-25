株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）の公式番組「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra エクセドラ通信#28 夏さきどり！まどドラ海開き情報解禁SP」を5月28日（木）20時より生配信することを決定いたしました。 また、このたび「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」は「アプリブ Best Mobile Game Award 2026」の「ストーリー・ナラティブ」部門にて、最優秀賞を受賞いたしました。受賞を記念し、マギカストーン3,000個をプレゼントいたします。

「エクセドラ通信 夏さきどり！まどドラ海開き 情報解禁SP」生配信決定！

本番組は、ナマエ役の小宮山あかりさんをMCとして、夏をさきどりで盛り上げる「まどドラ海開き」の情報解禁、新★5キオク実装の発表を生放送でお届けいたします。また、先日ゲーム内で実施したユーザーアンケートをもとに「まどドラ開発Q＆A」コーナーの実施を予定しております。 ▼配信日時 5月28日（木）20:00～ ▼出演者（敬称略） 小宮山あかり（ナマエ役） ▼配信URL https://youtu.be/XnpB3yzGzJEダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

アプリブ Best Mobile Game Award 2026 受賞記念でマギカストーン3,000個配布決定！

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」は「アプリブ Best Mobile Game Award 2026」の「ストーリー・ナラティブ」部門にて、最優秀賞を受賞いたしました。受賞を記念し、マギカストーン3,000個をプレゼントいたします。受賞記念プレゼント ◆配布アイテム マギカストーン 3,000個 ※プレゼントボックスよりお受け取りいただけます。 ◆配布期間 2026/05/29 (金) 12:00～2026/06/18 (木) 11:59

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。 【ストアURL】 App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO Steam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP