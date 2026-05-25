淡路島にある、ハローキティの世界最大のりんご型展望シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」では、施設内にあるイラストから間違いを全て見つけると、当施設のオリジナルグッズが貰える『アップルミッション～HELLO KITTY APPLE HOUSE まちがいさがし～』を開催中です。そしてこの度、夏季限定のクリア特典として『オリジナル缶ミラー』を、6月１日（月）より配布開始いたします。

『アップルミッション』とは、参加者が受付で渡される“まちがいさがしキット”を使い、施設内の360度シアターに映し出されたハローキティの可愛い夢の中が描かれたイラストから隠された間違いを探し出す謎解きイベントです。間違いを 全て見つけ出すと、「HELLO KITTY SHOW BOX」でお馴染みの姿のハローキティと虹をデザインした夏限定のオリジナル缶ミラーをプレゼント。小さなお子さまから大人の方まで、年齢問わずお楽しみいただけるイベントです。 是非間違い探しに挑戦し、ここでしか手に入れる事の出来ないオリジナル缶ミラーをゲットしてみてください！

■『アップルミッション～HELLO KITTY APPLE HOUSE まちがいさがし～ 夏季限定ノベルティ』 概要

期間： 6月１日（月）～7月31日（金）※ノベルティがなくなり次第終了 内容： 施設内の360度シアターに映し出されたハローキティの可愛いイラストと、まちがいさがしキットを照らし合わせ、隠された間違いを全て見つけるとHELLO KITTY APPLE HOUSE夏限定デザインの缶ミラーをプレゼント 参加費： 500円（税込） ※別途HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料が必要 場所： 兵庫県淡路市野島平林177-5 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

【参考】HELLO KITTY APPLE HOUSEとは

HELLO KITTY APPLE HOUSEは、ハローキティの夢の中をテーマにした世界最大級のりんご型展望シアターです。隣接する「HELLO KITTY SHOW BOX」の屋根に描かれた巨大なハローキティの顔を一望できる展望デッキや、360°のプロジェクションマッピングを楽しめるドーム空間が魅力の施設です。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/applehouse/