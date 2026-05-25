【2026年5月25日（月）】東京ディズニーリゾート®・オフィシャルホテル、ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜 総支配人スニット・ラージャン）は、ホテル屋外のガーデンプールを全面リニューアルし、水辺での食事とレジャーを融合させた「ガーデンプールレストラン」として2026年6月1日（月）にグランドオープンいたします。 東京湾に隣接する広大な敷地を活かし、これまでの泳ぐためのプールという枠組みを超え、青い空と緑、そして心地よい潮風に包まれながら上質な食を堪能できる「滞在型アーバンリゾート空間」へと進化を遂げました。日常を忘れて心からリフレッシュできる、特別な体験をご提供いたします。

■デザインコンセプト：「Oriental Breeze（オリエンタル・ブリーズ）」

デザインコンセプトは、東京湾から吹き抜ける舞浜の風を感じる「Oriental Breeze」。既存の建築様式や松の木といった和の要素をモダンに昇華させ、多国籍な趣が漂うアーバンリゾートプールへと生まれ変わりました。太陽の光と潮風、豊かな緑、そしてエキゾチックな空気感に包まれる空間。松林に守られた落ち着きある佇まいに、四季折々の花々を配し、一年を通じてリゾートの情緒を楽しめるガーデンを設えました。

■首都圏ホテル最大級のガーデンプール併設

ガーデンプールレストランに併設されたプールは、敷地総面積約1,600㎡、最長部50mを誇り、首都圏のホテルプールの中でも最大級です。青空と心地よい日差しを感じながら、リゾート気分をお楽しみいただけます。また、水深0.5mの浅いプールには、頭上から水が降り注ぐシャワードームや、お子様が楽しめるスライダーも設置。日没後は幻想的にライトアップされたナイトプールへと切り替わり、フォトジェニックな空間の中で、夏を彩るドリンクを片手にゆったりとした大人の時間をお過ごしいただけます。

■ 120席のデッキチェアと、特別なひとときを演出する「4つのアップグレードシート」

当レストランは、ご宿泊のお客様だけでなく、日帰りで気軽にお越しいただけるビジタープラン（完全予約制）もご用意しております。プランには、プールのご利用、お飲み物1杯と選べる軽食1品、デッキチェアの利用が含まれます。全120席のデッキチェアを備えたプールサイドで、手ぶらでも気軽にリゾート気分をお過ごしいただけます。さらに、より上質なプライベート感をお求めのお客様に向けて、「コンフォート」、「ラグジュアリー」、「プレミアム」の3種のシートに加え、限定1席の「ファイヤープレイス」をご用意いたしました。この特別なシートでは、日常を忘れる極上のチルアウトタイムをご堪能いただけます。

■レストランならではの本格メニュー

水辺で楽しむ食体験を彩るため、シェフ特製の「サーロインステーキ丼」や、プールサイドで手軽に楽しめるボリューム満点の「チーズバーガー」をはじめ、マンゴーやパイナップルなど、トロピカルなフルーツを贅沢に使った「フルーツの盛り合わせ」など、バリエーション豊かなアラカルトメニューをご用意いたしました。また、リゾート感あふれるトロピカルなカクテルもお楽しみいただけます。

■夏季はナイトプールを含む3部制で営業。BBQやビアガーデンプランも

2026年6月27日（土）から9月7日（月）までの期間は、ナイトプールの利用を含めた3部制で営業いたします。同期間中は、ガーデンプールレストラン利用付き宿泊プランのほか、手ぶらで利用可能なホテルクオリティーの本格BBQプラン、心地よい夜風と楽しむ大人のビアガーデンプランも順次販売予定です。

【ガーデンプールレストラン概要】

営業期間 ： 2026年6月1日（月）～9月30日（水） 入場時間 ： プール営業時間は、期間によって異なります。 ・期間①： 6月1日（月）～6月26日（金） 10:00～16:00（最終入店 15:30） ・期間②： 6月27日（土）～9月7日（月） 3部入替制 モーニング 9:00～13:00（最終入店 12:30） アフタヌーン 13:30～17:30（最終入店 17:00） ナイト18:00～21:30（最終入店 21:00） ・期間③： 9月8日（火）～9月30日（水） 10:00～16:00（最終入店 15:30） 料金 ： 期間、プランによって異なります。詳細は公式ホームページをご確認ください。 お子様のご利用について: 13歳以上、およびデッキチェアを使用される12歳以下のお子様は通常料金となります。シート不要の12歳以下のお子様に限り、無料でご入場いただけます。安全管理上、お子様のみでのご入場は固くお断りいたします。 備考: ・荒天により予告なく営業を中止する場合がございます。 ・貸し切り営業日については、公式ホームページをご確認ください。 URL： https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/restaurants/gardenpoolrestaurant

ヒルトン東京ベイについて

東京湾に面したヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。都心からわずか30分あまり、リムジンバスで成田空港から約60分、および羽田空港からは約50分という大変便利なロケーションにあります。828室の客室は、広大な東京湾に面したオーシャン側と、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を目の前にしたパーク側にあり、いずれも窓の外には素晴らしい景観が広がります。ファミリー向けの客室から、モダンでスタイリッシュな客室まで、多様なタイプの部屋が揃っています。東京ディズニーリゾート内に位置するため、両パークへの移動も便利です。キッズ向けの朝食コーナーや遊び場など、お子様連れのゲストに喜ばれる施設やサービスも充実しています。館内には、カフェを含む7つのレストラン＆バー、19の宴会場があり、ビジネスやレジャーなど、あらゆる用途に適応可能です。フィットネスセンター、屋内と屋外のプール、ショッピングアーケード、リラクゼーションサロンなど、質の高い設備を完備しています。

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。 最新情報はstories.hilton.com/hhr、Facebook、X 、Instagramをご覧ください。 関連リンク ・https://tokyobay.hiltonjapan.co.jp/ ・https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/ ・https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/ ・https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/ ・http://stories.hilton.com/hhr ・https://www.facebook.com/hilton ・https://x.com/HiltonHotels/ ・https://www.instagram.com/hiltonhotels/

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