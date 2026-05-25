テクノロジーで気軽な住み替えをサポートする株式会社property technologiesのグループ会社である株式会社ホームネットは、株式会社あいち銀行を引受先とする、銀行保証付私募債を発行いたしました。

あいち銀行 銀行保証付私募債の概要

株式会社あいち銀行について

https://www.aichibank.co.jp/

＜会社概要＞ 会社名：株式会社あいち銀行 代表者：代表取締役頭取執行役員 鈴木 武裕 URL：https://www.aichibank.co.jp/ 本社：愛知県名古屋市中区栄3-14-12

株式会社ホームネットについて

https://www.home-net.gr.jp/

株式会社ホームネットは、中古マンションのリノベーション事業を核とする住まいの専門企業です。東京に本社を構え、札幌から沖縄まで全国15都市にて、リノベーションによって新たな価値を加えた物件を販売しています。

株式会社property technologies（プロパティ・テクノロジーズ）について

https://pptc.co.jp/

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ～テクノロジーで人生の可能性を解き放つ～」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約15,000戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル（住まい）×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。 ＜会社概要＞ 会社名：株式会社property technologies 代表者：代表取締役社長 濱中 雄大 URL：https://pptc.co.jp/ 本社：東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階 設立：2020年11月16日 上場：東京証券取引所グロース市場（5527）