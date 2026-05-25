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Yamaha E-Ride Baseで鈴鹿８耐応援 特別企画『Full Throttle！YAMAHA RACING！』を実施
ヤマハ発動機株式会社が運営する横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」は、2026年6月17日（水）〜7月5日（日）の期間、当社が参戦する「鈴鹿8時間耐久ロードレース（以下、鈴鹿8耐）」に関連した展示およびイベントを実施します。
本企画では、鈴鹿8耐をテーマに、車両展示や映像体験を通じて二輪車レースの魅力をお届けするものです。8時間の長時間にわたり繰り広げられる鈴鹿8耐は、スピードに加え、状況に応じた判断や戦略が勝敗を左右するレースです。Yamaha E-Ride Baseでは、その背景にある「選択の積み重ね」にも着目しながら、レースの奥深さを体感いただけます。
＜特別展示＞
・日程：2026年6月17日（水）〜7月5日（日）
・会場：Yamaha E-Ride Base ワールドエリア
■鈴鹿8耐関連展示
ヤマハ発動機が、2025年の鈴鹿8耐に参戦したマシンおよびライダー装備を展示します。
■ 中須賀選手引退特別展示
全日本ロードレース選手権JSB1000クラスで長きにわたり活躍し、今シーズンで引退を表明した中須賀克之選手。その中須賀選手が初めてチャンピオンタイトルを獲得し、伝説の始まりとなった2008年全日本ロードレース選手権のマシンを展示します。
＜イベント＞
■ 鈴鹿8耐決勝レースライブ上映
- 日程：7月5日（日）
- 時間：11:00~19:30
- 場所：Yamaha E-Ride Base シアターエリア
鈴鹿8耐決勝レースを、館内シアターエリアにてJ-SPORTSライブ中継を上映いたします。レースの展開や戦略に注目しながら、8耐ファンの仲間と一緒に観戦を楽しみましょう。
※7月5日（日）の最終入場は19:00、閉館は20:00です。
※予約不要、出入り自由。混雑の場合は入場を制限させていただく場合があります。
※食べ物は持ち込めません。ふた付のお飲み物のみお持ち込みいただけます。
※7月4日（土）の予選、Top10トライアルの上映は行いません。
＜参考：横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」について＞
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-2 横浜シンフォステージ イーストタワー1階
本件に関するお問合わせ先
Yamaha E-Ride Base
045-228-8760
冬期（12月〜2月）10:00〜17:00
夏期（3月〜11月）10:00〜18:00
休館日 毎週火曜／第1・第3月曜
※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります
関連リンク
Yamaha E-Ride Base
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/
鈴鹿8時間耐久ロードレーススペシャルサイト
https://race.yamaha-motor.co.jp/sp/suzuka8h/2026/