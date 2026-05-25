Yamaha E-Ride Baseで鈴鹿８耐応援 特別企画『Full Throttle！YAMAHA RACING！』を実施











ヤマハ発動機株式会社が運営する横浜ブランド発信拠点「Yamaha E-Ride Base」は、2026年6月17日（水）〜7月5日（日）の期間、当社が参戦する「鈴鹿8時間耐久ロードレース（以下、鈴鹿8耐）」に関連した展示およびイベントを実施します。