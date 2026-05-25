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城西大学が7月26日に中学生向けの「病院薬剤師 職場体験会」を開催 ― 仕事内容やチーム医療の解説、調剤体験などを実施
城西大学薬学部は7月26日（日）、TMGあさか医療センター（埼玉県朝霞市）において、中学生を対象とした「病院薬剤師 職場体験会」を開催する。これは、埼玉県の後援のもと、同センターの協力を得て産学官連携事業として開催する取り組み。病院で働く薬剤師の仕事内容やチーム医療についての解説、実際の調剤体験などのプログラムを実施する。参加費無料、要事前申込（定員15名）。
このイベントは、「病院で働く薬剤師って普段どんな仕事をしているの？」という中学生の率直な疑問に答えるべく開催するもの。病院内での薬剤師の仕事内容やチーム医療についての解説、実際の調剤体験など、盛りだくさんのプログラムを用意している。
現場で活躍する現役の病院薬剤師と直接話せる貴重な機会であり、医療職や薬剤師に興味のある中学生の参加が期待される。
■「病院薬剤師 職場体験会」 概要
【日 時】 7月26日（日） 13:00〜16:30 （予定）
【場 所】 TMGあさか医療センター
・埼玉県朝霞市溝沼1340-1
【対 象】 埼玉県在住の中学生
【定 員】 15名
【参加費】 無料
【申 込】 チラシに記載のQRコードまたは下記URLから申し込み
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=87B-D9Ip70adULOub8TQdOmfgkGJksRKrjDK7KnFYzhUMVEyQkUzMTdHNU5aQThJMkhGTVZRMlBFWCQlQCNjPTEu&origin=QRCode&route=shorturl
・申込締切：7月10日（金）
※締切後に抽選を行い、結果は7月15日（水）までに登録したメールアドレスに送付。
【主 催】 城西大学
【後 援】 埼玉県
【URL】 https://www.josai.ac.jp/news/yy20260518/
▼イベントに関する問い合わせ先
城西大学薬学部事務室
TEL： 049-271-7729
※開催医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
▼取材に関する問い合わせ先
城西大学広報課
住所： 埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL： 049-271-7543
E-mail： koho@stf.josai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
現場で活躍する現役の病院薬剤師と直接話せる貴重な機会であり、医療職や薬剤師に興味のある中学生の参加が期待される。
■「病院薬剤師 職場体験会」 概要
【日 時】 7月26日（日） 13:00〜16:30 （予定）
【場 所】 TMGあさか医療センター
・埼玉県朝霞市溝沼1340-1
【対 象】 埼玉県在住の中学生
【定 員】 15名
【参加費】 無料
【申 込】 チラシに記載のQRコードまたは下記URLから申し込み
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=87B-D9Ip70adULOub8TQdOmfgkGJksRKrjDK7KnFYzhUMVEyQkUzMTdHNU5aQThJMkhGTVZRMlBFWCQlQCNjPTEu&origin=QRCode&route=shorturl
・申込締切：7月10日（金）
※締切後に抽選を行い、結果は7月15日（水）までに登録したメールアドレスに送付。
【主 催】 城西大学
【後 援】 埼玉県
【URL】 https://www.josai.ac.jp/news/yy20260518/
▼イベントに関する問い合わせ先
城西大学薬学部事務室
TEL： 049-271-7729
※開催医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮ください。
▼取材に関する問い合わせ先
城西大学広報課
住所： 埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL： 049-271-7543
E-mail： koho@stf.josai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/