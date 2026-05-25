市民の皆さまの声をより身近に、継続的にお聞きし、市の取組に生かす新しい手法として、オンラインディスカッションプラットフォーム『オンラインまるっとフォーム』を導入します。

市が提示するテーマに対し、スマートフォンやパソコンから匿名で自由に意見を書き込んだり、他の人の意見を読んだりできる掲示板です。

フォームにはAIファシリテーターが登場し、皆さまの意見を引き出したり、論点をまとめたり、やりとりをサポートします。「市政についてどう思っているか」「こうしたらもっと良くなるかも」といった声を、ぜひお寄せください。

参加できる人

・市内に住んでいる、または市内で働いている、学校に通っている15歳以上の人

・市に関わりのある人（関係人口）もOK

参加方法：オンライン（スマートフォン・パソコンどちらでもOk）

参加費：無料

募集期間：令和8年5月25日（月曜日）12時から

定員：500人（先着順）

任期：令和9年3月31日まで

（任期満了後も退会の申し出がない場合は、引き続き参加できます。）

第１回テーマ：自然に健康になれるまちづくり

実施期間：令和8年6月1日（月）～6月26日（金） （第1回）

参加方法：専用申込フォームからお申し込みください。

https://d-agree.com/users/signup?invite_code=aHRdfiQqBLqNu7l4ILym

【市ホームページ】

https://www.city.marugame.lg.jp/page/42617.html