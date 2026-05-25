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【香川初】AIが意見集約と合意形成を支援する「オンラインディスカッションプラットフォーム」を導入
市民の皆さまの声をより身近に、継続的にお聞きし、市の取組に生かす新しい手法として、オンラインディスカッションプラットフォーム『オンラインまるっとフォーム』を導入します。
市が提示するテーマに対し、スマートフォンやパソコンから匿名で自由に意見を書き込んだり、他の人の意見を読んだりできる掲示板です。
フォームにはAIファシリテーターが登場し、皆さまの意見を引き出したり、論点をまとめたり、やりとりをサポートします。「市政についてどう思っているか」「こうしたらもっと良くなるかも」といった声を、ぜひお寄せください。
参加できる人
・市内に住んでいる、または市内で働いている、学校に通っている15歳以上の人
・市に関わりのある人（関係人口）もOK
参加方法：オンライン（スマートフォン・パソコンどちらでもOk）
参加費：無料
募集期間：令和8年5月25日（月曜日）12時から
定員：500人（先着順）
任期：令和9年3月31日まで
（任期満了後も退会の申し出がない場合は、引き続き参加できます。）
第１回テーマ：自然に健康になれるまちづくり
実施期間：令和8年6月1日（月）～6月26日（金） （第1回）
参加方法：専用申込フォームからお申し込みください。
https://d-agree.com/users/signup?invite_code=aHRdfiQqBLqNu7l4ILym
【市ホームページ】
https://www.city.marugame.lg.jp/page/42617.html