エヌ・エイ・シー・ケア、茨城県かすみがうら市より「医療費適正化通知業務委託」を受託
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、茨城県かすみがうら市（市長：宮嶋 謙）が実施する「医療費適正化通知業務委託」を受託したことを2026年5月25日に発表しました。本件業務は、エヌ・エイ・シー・ケアが令和６年度から３年連続で受託となりました。
【かすみがうら市の概要】
茨城県かすみがうら市は、茨城県南部のほぼ中央に位置し、日本第２位の湖である霞ヶ浦と筑波山系の南麓に挟まれた、自然環境に恵まれたまちです。市域は首都圏から約70キロ圏内にあり、温暖な気候と湖・山・田園が織りなす多様な景観が特徴となっています。また、市域の一部は水郷筑波国定公園に指定されています。
茨城県かすみがうら市は、人口は約3.9万人（令和８年３月１日現在）となっています。
【かすみがうら市での取り組み内容】
かすみがうら市国民健康保険保健事業総合計画において実施する保健事業の一つとして、「医療費適正化通知事業」を挙げています。これは、先発薬から後発医薬品に切り替えることで自己負担額の軽減が見込まれる者や処方薬を６種類以上処方されている者を対象にした通知と、通知後改善が見られない対象者へ訪問指導を行うものとしています。令和８年度は、後発医薬品使用割合84.30％、重複・多剤服薬通知対象者の服薬状況の改善状況41.0％を目標としています。
本件業務では、40歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、調剤報酬明細書を分析し、先発医薬品の使用、重複・多剤服薬が確認された方に対し、服用中の薬剤を記載した通知を送付します。これにより、かかりつけ薬局や医療機関への相談を促進し、体調不良の予防と医療費の適正化を図ります。
通知後の服薬状況で改善が見られない者の一部に、かすみがうら市の医療職員が訪問指導を実施します。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
茨城県かすみがうら市 https://www.city.kasumigaura.lg.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
【かすみがうら市の概要】
茨城県かすみがうら市は、茨城県南部のほぼ中央に位置し、日本第２位の湖である霞ヶ浦と筑波山系の南麓に挟まれた、自然環境に恵まれたまちです。市域は首都圏から約70キロ圏内にあり、温暖な気候と湖・山・田園が織りなす多様な景観が特徴となっています。また、市域の一部は水郷筑波国定公園に指定されています。
茨城県かすみがうら市は、人口は約3.9万人（令和８年３月１日現在）となっています。
【かすみがうら市での取り組み内容】
かすみがうら市国民健康保険保健事業総合計画において実施する保健事業の一つとして、「医療費適正化通知事業」を挙げています。これは、先発薬から後発医薬品に切り替えることで自己負担額の軽減が見込まれる者や処方薬を６種類以上処方されている者を対象にした通知と、通知後改善が見られない対象者へ訪問指導を行うものとしています。令和８年度は、後発医薬品使用割合84.30％、重複・多剤服薬通知対象者の服薬状況の改善状況41.0％を目標としています。
本件業務では、40歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、調剤報酬明細書を分析し、先発医薬品の使用、重複・多剤服薬が確認された方に対し、服用中の薬剤を記載した通知を送付します。これにより、かかりつけ薬局や医療機関への相談を促進し、体調不良の予防と医療費の適正化を図ります。
通知後の服薬状況で改善が見られない者の一部に、かすみがうら市の医療職員が訪問指導を実施します。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営(R)」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
茨城県かすみがうら市 https://www.city.kasumigaura.lg.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 営業部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
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