ビジネスローン利用者の36%が「金利が想定より高かった」と回答｜利用理由の1位は「銀行融資の審査が遅い」27%

ビジネスローン利用者の36%が「金利が想定より高かった」と回答｜利用理由の1位は「銀行融資の審査が遅い」27%