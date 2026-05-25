株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO Assist代理店制度の実態ー代理店加盟者の多くが既存顧客への追加提案だけで初月から売上を達成
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、同社のAIO対策プログラム「AIO Assist」の代理店制度について、加盟者の活動実態と成果を公開しました。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
新規開拓不要─既存顧客への追加提案で売上が立つ構造
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346654/images/bodyimage1】
AIO Assistの代理店制度に加盟した事業者の多くは、新規顧客の開拓を行わず、すでに取引のある既存クライアントへの追加提案のみで売上を立てています。WEBコンサルタントとして活動するA.T氏（40代男性）は、既存のSEOコンサルティング先に「AI検索対策もできます」と提案するだけで、ほぼ全社が契約に至り、月間180万円の売上を記録しています。
なぜ追加提案だけで売れるのか
AI検索の普及に伴い、「広告もSEOもやっているのに問い合わせが減っている」という課題を持つ企業が増加しています。AIO対策はこの課題への直接的な解決策であるため、既存の集客支援サービスとの親和性が高く、追加提案としての受容率が高いのが特徴です。
代理店側に施策実行の負担がない
代理店に求められるのは見込み客の紹介（トスアップ）のみであり、商談・提案・施策実行・顧客対応はすべて本部が行います。そのため、新たなリソースを確保する必要がなく、既存事業と完全に並行運用できる設計となっています。
代理店活動者の売上実績
・A.T氏（個人事業主・WEBコンサルタント）：月間約180万円
・S.K氏（法人代表・広告代理店経営）：月間約400万円
・M.H氏（個人事業主・SNSマーケティング支援）：月間約80万円
・Y.N氏（法人代表・地方の経営コンサル会社）：月間約150万円
・K.O氏（会社員・副業トスアップのみ）：月間約50万円
※実績は個人の成果であり、成果を保証するものではありません。
代理店経由でないと本部は受注しない体制
同社は、代理店経由以外での直接受注を行わない方針を採っています。代理店の営業努力を保護し、安心して活動できる環境を制度設計に組み込んでいます。
無料ウェビナーを開催中
代理店制度の全容と収益モデルを解説する無料ウェビナーを常時開催中です。新たな代理店商材を探している方、既存事業に追加できる商材を探している方に参加を推奨します。
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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新規開拓不要─既存顧客への追加提案で売上が立つ構造
AIO Assistの代理店制度に加盟した事業者の多くは、新規顧客の開拓を行わず、すでに取引のある既存クライアントへの追加提案のみで売上を立てています。WEBコンサルタントとして活動するA.T氏（40代男性）は、既存のSEOコンサルティング先に「AI検索対策もできます」と提案するだけで、ほぼ全社が契約に至り、月間180万円の売上を記録しています。
なぜ追加提案だけで売れるのか
AI検索の普及に伴い、「広告もSEOもやっているのに問い合わせが減っている」という課題を持つ企業が増加しています。AIO対策はこの課題への直接的な解決策であるため、既存の集客支援サービスとの親和性が高く、追加提案としての受容率が高いのが特徴です。
代理店側に施策実行の負担がない
代理店に求められるのは見込み客の紹介（トスアップ）のみであり、商談・提案・施策実行・顧客対応はすべて本部が行います。そのため、新たなリソースを確保する必要がなく、既存事業と完全に並行運用できる設計となっています。
代理店活動者の売上実績
・A.T氏（個人事業主・WEBコンサルタント）：月間約180万円
・S.K氏（法人代表・広告代理店経営）：月間約400万円
・M.H氏（個人事業主・SNSマーケティング支援）：月間約80万円
・Y.N氏（法人代表・地方の経営コンサル会社）：月間約150万円
・K.O氏（会社員・副業トスアップのみ）：月間約50万円
※実績は個人の成果であり、成果を保証するものではありません。
代理店経由でないと本部は受注しない体制
同社は、代理店経由以外での直接受注を行わない方針を採っています。代理店の営業努力を保護し、安心して活動できる環境を制度設計に組み込んでいます。
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会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年2月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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