都市化の進行と自動車保有台数の増加を背景に、世界の車両保管ユニット市場は2032年までに228億5,000万米ドルに達する見通し

都市化の進行と自動車保有台数の増加を背景に、世界の車両保管ユニット市場は2032年までに228億5,000万米ドルに達する見通し