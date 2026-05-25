株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人数No.1（*1）・口コミ掲載数No.1（*2）のサイトとして、多くのユーザーに利用されています。

この度、観光HRのダイブは、株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田島 哲康）とアライアンスを締結いたしました。本提携により、沖縄エリアでのリゾートバイト就業を希望するダイブスタッフ向けに、「お引越し応援キャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。







リゾートバイト「お引越し応援キャンペーン」内容





本キャンペーンでは、ダイブスタッフ専用ページからお申し込みいただくことで、沖縄までの引越し基本料金が最大20％OFFとなる特別優待をご利用いただけます。さらに、ダンボール無料キャンペーンも実施いたします。

サカイ引越センター独自の沖縄向け輸送ルートを活用することで、沖縄への引越しをリーズナブルな価格で提供。ダンボール5箱程度の少量荷物から対応可能な「小口便（ライトパック）」を利用できるため、短期就業でも利用しやすいサービスとなっています。

さらに、サカイ引越センター独自の研修を受けたプロのスタッフによる「まごころ品質」により、価格面だけでなく、安心・安全な輸送サービスを提供いたします。

【特典】

・沖縄までの引越し基本料金が最大20％OFF

・ダンボール無料プレゼント

【対象者】

・リゾートバイトダイブに登録しているスタッフの方

・2026年夏の沖縄エリアでの就業が決定、または検討中の方

【キャンペーン開始日】

・2026年5月13日（水）

▼キャンペーン詳細ページ

https://resortbaito-dive.com/campaigns/hikkoshi_sakai2026

※本キャンペーンは予告なく終了または内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

本提携の背景

近年、リゾートバイトは「旅をしながら働く」といった新しい働き方として注目を集めており、特に沖縄エリアは全国の求職者から高い人気を集めています。

リゾートバイトは、寮での住み込み生活が基本となるため、家具・家電があらかじめ備え付けられているケースが多く、一般的な引越しに比べて荷物量が少ない傾向があります。一方で、沖縄への引越しは海上輸送を伴うことから、少量の荷物であっても輸送費用が高額になりやすく、「沖縄で働いてみたいが、引越し費用が不安」といった声が寄せられていました。

こうした“移動の壁”を解消し、より多くの方が新しい働き方へ挑戦できる環境を整えるため、ダイブは、引越し業界を代表するサカイ引越センターとアライアンスを締結いたしました。

今後の展望

ダイブでは、リゾートバイトを通じた新しい働き方の支援を推進しています。

今回のアライアンスを通じて、これまで引越し費用や移動負担を理由に、沖縄での就業をためらっていた方々にも、より気軽に挑戦できる環境を提供してまいります。

また、サカイ引越センターが持つ沖縄向け独自輸送ネットワークや全国ネットワーク、上質な「まごころ品質」と、ダイブのリゾートバイト支援サービスを掛け合わせることで、就業前の移動支援まで含めた、より包括的なサポート体制の構築を目指します。

今後もダイブは、就業支援にとどまらず、住環境・移動・生活インフラなど、スタッフの皆さまが安心して新しい環境へ挑戦できる取り組みを強化し、観光業界における人材流動の活性化に貢献してまいります。

リゾートバイトとは

リゾートバイトとは、全国の観光地にあるホテルや旅館、テーマパーク、スキー場などで住み込みで働く仕事です。

勤務期間は3ヶ月程度が一般的で、寮費・水道光熱費が無料のケースも多く、食事付きの求人もあるため、生活コストを抑えながら働けます。

ほとんどの方が未経験からスタートするため、特別なスキルや資格がなくても挑戦できる点も特徴です。

（*1）調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数 2026年3月30日時点 自社調べ

株式会社ダイブ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

代表取締役：庄子 潔

設立日：2002年3月

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive

TikTok ：@resortbaitodive

YouTube ：@dive_inc

X（旧Twitter） ：@diveresortbaito

『公式アプリでサクッと登録（60秒）』





公式リゾートバイトアプリ：iOS／Android

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。