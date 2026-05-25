雑穀食品評価の知見を、会員・有資格者の実務支援へ 日本雑穀協会、法人会員・有資格者向け「雑穀活動サポート」を実施 日本雑穀アワード15年以上の知見を活かし、商品開発・情報発信・産地連携を個別支援
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、
法人会員企業・団体および有資格者を対象に、
雑穀に関する商品開発、企画、情報発信、
産地・専門家との連携などを個別に支援する
「雑穀活動サポート」を実施しています。
近年、雑穀は米飯への利用にとどまらず、
パン、惣菜、スイーツ、加工食品、外食・中食メニューなど、
さまざまな分野で活用が広がっています。
また、健康志向、主食の多様化、地域資源の活用、
食文化の継承などを背景に、
雑穀を取り巻く社会的な価値も改めて注目されています。
こうした活用分野の広がりに伴い、
商品開発や販売促進、情報発信においては、
それぞれの特徴を正しく理解したうえで、
商品や活動の目的に合わせて活用することが重要です。
特に、社内に雑穀に関する専門人材や
実務経験が十分にない企業では、
商品企画、表示、広告表現、販促物制作、
消費者への伝え方などにおいて、
判断に迷うケースも見られます。
一般的な食品マーケティングの知識だけでは、
雑穀の特性や背景を十分に反映できず、
素材の魅力や商品の価値が伝わりにくくなることもあります。
日本雑穀協会が運営する「日本雑穀アワード」は、
2011年の創設以来、15年を超えて、
雑穀を活用した食品を評価・表彰してきました。
これまで、加工食品、デイリー食品、業務用食品など、
様々なカテゴリーにおいて、
1,000商品を超える審査に関わってきた実績があります。
その審査を通じて、雑穀の特性を活かした商品設計、
味や食感のバランス、商品としての完成度、
消費者に伝わりやすい情報、販売現場で求められる表現など、
多くの知見を蓄積しています。
こうした積み重ねは、
単に優れた商品を表彰するだけでなく、
雑穀食品の価値をどのように伝え、
どのように市場へ広げていくかを考えるうえで、
重要な実務的資産となっています。
「雑穀活動サポート」では、
日本雑穀アワードの運営を通じて得られた知見に加え、
資格制度による人材育成、産地や専門家とのネットワーク、
協会が蓄積してきた情報発信の経験を活かし、
法人会員企業・団体および有資格者の活動を個別に支援します。
具体的には、商品企画やコンセプトの整理、
食品表示や広告表現の確認、
専門的視点による商品パッケージやチラシ等の内容確認、
産地・専門家・関係者との連携支援、
雑穀の特徴を踏まえた情報発信や販売促進の方向性整理など、
実務に直結する課題に対応します。
「雑穀活動サポート」の内容、進め方、申込み方法などの詳細は、
下記ページにてご案内しています。
雑穀活動サポート詳細：
https://www.zakkoku.jp/kaiinsupport
【日本雑穀アワードについて】
日本雑穀アワードは、
雑穀の普及と健全な市場形成を目的に創設された、
雑穀を活用した食品を評価・表彰する制度です。
雑穀に関する幅広い知識や活用スキルを有する
専門性の高い有資格者が審査員となり、
味覚、雑穀の活かし方、商品としての完成度、
普及への貢献などの観点から、
厳正かつ公正な審査を行っています。
日本雑穀アワードサイト：
https://zakkokuaward.jp/
【一般社団法人日本雑穀協会について】
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀の健全な普及と市場形成を目的に、
資格制度、食品評価制度、情報発信、
産地や企業との連携などを通じて、
雑穀の価値を社会へ伝える活動を行っています。
法人会員や有資格者の実践を支える個別サポートを通じて、
雑穀の価値を社会へ正しく伝える活動をさらに推進してまいります。
公式サイト：
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350237/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
法人会員企業・団体および有資格者を対象に、
雑穀に関する商品開発、企画、情報発信、
産地・専門家との連携などを個別に支援する
「雑穀活動サポート」を実施しています。
近年、雑穀は米飯への利用にとどまらず、
パン、惣菜、スイーツ、加工食品、外食・中食メニューなど、
さまざまな分野で活用が広がっています。
また、健康志向、主食の多様化、地域資源の活用、
食文化の継承などを背景に、
雑穀を取り巻く社会的な価値も改めて注目されています。
こうした活用分野の広がりに伴い、
商品開発や販売促進、情報発信においては、
それぞれの特徴を正しく理解したうえで、
商品や活動の目的に合わせて活用することが重要です。
特に、社内に雑穀に関する専門人材や
実務経験が十分にない企業では、
商品企画、表示、広告表現、販促物制作、
消費者への伝え方などにおいて、
判断に迷うケースも見られます。
一般的な食品マーケティングの知識だけでは、
雑穀の特性や背景を十分に反映できず、
素材の魅力や商品の価値が伝わりにくくなることもあります。
日本雑穀協会が運営する「日本雑穀アワード」は、
2011年の創設以来、15年を超えて、
雑穀を活用した食品を評価・表彰してきました。
これまで、加工食品、デイリー食品、業務用食品など、
様々なカテゴリーにおいて、
1,000商品を超える審査に関わってきた実績があります。
その審査を通じて、雑穀の特性を活かした商品設計、
味や食感のバランス、商品としての完成度、
消費者に伝わりやすい情報、販売現場で求められる表現など、
多くの知見を蓄積しています。
こうした積み重ねは、
単に優れた商品を表彰するだけでなく、
雑穀食品の価値をどのように伝え、
どのように市場へ広げていくかを考えるうえで、
重要な実務的資産となっています。
「雑穀活動サポート」では、
日本雑穀アワードの運営を通じて得られた知見に加え、
資格制度による人材育成、産地や専門家とのネットワーク、
協会が蓄積してきた情報発信の経験を活かし、
法人会員企業・団体および有資格者の活動を個別に支援します。
具体的には、商品企画やコンセプトの整理、
食品表示や広告表現の確認、
専門的視点による商品パッケージやチラシ等の内容確認、
産地・専門家・関係者との連携支援、
雑穀の特徴を踏まえた情報発信や販売促進の方向性整理など、
実務に直結する課題に対応します。
「雑穀活動サポート」の内容、進め方、申込み方法などの詳細は、
下記ページにてご案内しています。
雑穀活動サポート詳細：
https://www.zakkoku.jp/kaiinsupport
日本雑穀アワードは、
雑穀の普及と健全な市場形成を目的に創設された、
雑穀を活用した食品を評価・表彰する制度です。
雑穀に関する幅広い知識や活用スキルを有する
専門性の高い有資格者が審査員となり、
味覚、雑穀の活かし方、商品としての完成度、
普及への貢献などの観点から、
厳正かつ公正な審査を行っています。
日本雑穀アワードサイト：
https://zakkokuaward.jp/
【一般社団法人日本雑穀協会について】
一般社団法人日本雑穀協会は、
雑穀の健全な普及と市場形成を目的に、
資格制度、食品評価制度、情報発信、
産地や企業との連携などを通じて、
雑穀の価値を社会へ伝える活動を行っています。
法人会員や有資格者の実践を支える個別サポートを通じて、
雑穀の価値を社会へ正しく伝える活動をさらに推進してまいります。
公式サイト：
https://www.zakkoku.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350237/images/bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局：中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL：03-6661-7340 FAX：03-6661-7350
URL：https://www.zakkoku.jp/
E-mail：info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
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