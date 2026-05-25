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ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「チュロフレンチ」 ／ 「ルーベンサンドウィッチ」
期間限定スペシャルメニューが登場
販売期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内6店舗（品川・ルミネ新宿・東京・表参道・BASEGATE横浜関内・名古屋）では初夏のスペシャルとして、同店の看板アイテムの一つであるフレンチトーストを、スペインの伝統菓子 “チュロス”をヒントにアレンジした「チュロフレンチ」と、アメリカ定番のホットサンドを贅沢に仕上げた「ルーベンサンドウィッチ」を、6月1日（月）から30日（火）の期間限定で販売します。
※ルミネ新宿店での「チュロフレンチ」販売はありません。
星型の搾り器から搾りだされた生地を油で揚げ、ハチミツ、砂糖、シナモンなどをまとわせたスペインの揚げ菓子“チュロス”。スペインでは、チュロスは朝食として食されています。そのチュロスをヒントに、フレンチトーストをアレンジした「チュロフレンチ」は、卵とバターが香るふわふわブレッドにアパレイユをさっと染み込ませ、たっぷりのバターで焼き上げた後、シナモンシュガーをコーティング。そのままでももちろん美味ですが、添えたグレープフルーツやレモンカードをつけて食べると、爽やかな味が口に広がります。また、レモンを絞って召し上がると、さっぱりした味わいに。暑い日にぴったりのフレンチトーストです。
また、「ルーベンサンドウィッチ」は、発祥レストランオーナーの名前から付けられた、アメリカでは定番のホットサンド。コーンビーフ、ザワークラウト、チーズを挟んで焼き上げ、贅沢なグルメサンドウィッチに仕上げました。
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NY発プレミアムティーブランド“ハーニー&サンズ”のアイスティーに、ほんのり甘酸っぱいレモネードを合わせた「アーノルドパーマー」。紅茶のすっきりとした渋みとレモンの清涼感が絶妙なバランスで広がります。
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「チュロフレンチ」 2,200円（税込）
「ルーベンサンドウィッチ」 2,300円（税込）
「アーノルドパーマー」 880円（税込）
◇ 販売期間：
2026年6月1日（月）〜30日（火）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 品川店／ルミネ新宿店／東京店／表参道店／BASEGATE横浜関内店／名古屋店
※ルミネ新宿店で「チュロフレンチ」販売はございません。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
BASEGATE横浜関内店
神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内6店舗（品川・ルミネ新宿・東京・表参道・BASEGATE横浜関内・名古屋）では初夏のスペシャルとして、同店の看板アイテムの一つであるフレンチトーストを、スペインの伝統菓子 “チュロス”をヒントにアレンジした「チュロフレンチ」と、アメリカ定番のホットサンドを贅沢に仕上げた「ルーベンサンドウィッチ」を、6月1日（月）から30日（火）の期間限定で販売します。
星型の搾り器から搾りだされた生地を油で揚げ、ハチミツ、砂糖、シナモンなどをまとわせたスペインの揚げ菓子“チュロス”。スペインでは、チュロスは朝食として食されています。そのチュロスをヒントに、フレンチトーストをアレンジした「チュロフレンチ」は、卵とバターが香るふわふわブレッドにアパレイユをさっと染み込ませ、たっぷりのバターで焼き上げた後、シナモンシュガーをコーティング。そのままでももちろん美味ですが、添えたグレープフルーツやレモンカードをつけて食べると、爽やかな味が口に広がります。また、レモンを絞って召し上がると、さっぱりした味わいに。暑い日にぴったりのフレンチトーストです。
また、「ルーベンサンドウィッチ」は、発祥レストランオーナーの名前から付けられた、アメリカでは定番のホットサンド。コーンビーフ、ザワークラウト、チーズを挟んで焼き上げ、贅沢なグルメサンドウィッチに仕上げました。
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NY発プレミアムティーブランド“ハーニー&サンズ”のアイスティーに、ほんのり甘酸っぱいレモネードを合わせた「アーノルドパーマー」。紅茶のすっきりとした渋みとレモンの清涼感が絶妙なバランスで広がります。
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「チュロフレンチ」 2,200円（税込）
「ルーベンサンドウィッチ」 2,300円（税込）
「アーノルドパーマー」 880円（税込）
◇ 販売期間：
2026年6月1日（月）〜30日（火）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 品川店／ルミネ新宿店／東京店／表参道店／BASEGATE横浜関内店／名古屋店
※ルミネ新宿店で「チュロフレンチ」販売はございません。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
BASEGATE横浜関内店
神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階
TEL. 045-319-6322
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
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