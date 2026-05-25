ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「チュロフレンチ」 ／ 「ルーベンサンドウィッチ」



















チュロフレンチ

















ルーベンサンドウィッチ

















アーノルドパーマー









星型の搾り器から搾りだされた生地を油で揚げ、ハチミツ、砂糖、シナモンなどをまとわせたスペインの揚げ菓子“チュロス”。スペインでは、チュロスは朝食として食されています。そのチュロスをヒントに、フレンチトーストをアレンジした「チュロフレンチ」は、卵とバターが香るふわふわブレッドにアパレイユをさっと染み込ませ、たっぷりのバターで焼き上げた後、シナモンシュガーをコーティング。そのままでももちろん美味ですが、添えたグレープフルーツやレモンカードをつけて食べると、爽やかな味が口に広がります。また、レモンを絞って召し上がると、さっぱりした味わいに。暑い日にぴったりのフレンチトーストです。また、「ルーベンサンドウィッチ」は、発祥レストランオーナーの名前から付けられた、アメリカでは定番のホットサンド。コーンビーフ、ザワークラウト、チーズを挟んで焼き上げ、贅沢なグルメサンドウィッチに仕上げました。これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NY発プレミアムティーブランド“ハーニー&サンズ”のアイスティーに、ほんのり甘酸っぱいレモネードを合わせた「アーノルドパーマー」。紅茶のすっきりとした渋みとレモンの清涼感が絶妙なバランスで広がります。