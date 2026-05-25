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アメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」夏のスペシャルメニューが登場
夏をテーマに季節感、リゾート感をたっぷり盛り込んだ期間限定スペシャルメニューが登場
期間 ： 2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカン・シーフード・レストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」国内3店舗では、季節感とボリュームともに大満足な夏のスペシャルメニュー（フード3品、ドリンク2品）を、6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で販売します。エンターテインメントたっぷりの心躍る雰囲気とフレンドリーなサービスの中、ボリュームもさることながら、スペシャル感あふれるお食事で楽しい時間を満喫ください。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」で提供される料理コンセプトといえば、映画「フォレスト・ガンプ」をテーマに、世界共通のオリジナルレシピの下、各店手作りで調理され、味・ボリューム共にアレンジすることなく提供されるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部メニュー。この度、日本国内3店舗では、これらに加え、夏をテーマに季節感、リゾート感をたっぷり盛り込んだ期間限定スペシャルメニューを揃えました。
当店の看板メニューである海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”にをアレンジした「ベーコンとアスパラガスのシュリンパーズネットキャッチ」、ジャンバラヤソースで仕上げたパスタにケイジャン風味のシュリンプとチキンをトッピングした「ジャンバラヤパスタ」、濃厚な甘みと大ボリュームでスイーツ好きさんをノックアウトするアイスケーキ「アラバママッドパイ」のフード3品に、マンゴーフレーバーのマルガリータにコロナビールを合わせた「マンゴーコロナリータ」（アルコール）、持ち帰り頂ける光るグラスで提供するスイカフレーバーの「ウォーターメロンレモネード」（ノンアルコール）のドリンク2品が登場します。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 夏のスペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
◇ 提供メニュー：
・ 「ベーコンとアスパラガスのシュリンパーズネットキャッチ」レギュラー 2,740円/ラージ 4,950円
・ 「ジャンバラヤパスタ」 2,640円
・ 「アラバママッドパイ」 1,980円
・ 「マンゴーコロナリータ」 2,280円
・ 「ウォーターメロンレモネード」 1,780円 ※グラスはお持ち帰りいただけます。
◇ 提供店舗：
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 東京店 / ららぽーと豊洲店 / 大阪店
◇ ホームページ：
https://www.bubbagump.jp/
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 夏のスペシャルメニュー
「ベーコンとアスパラガスのシュリンパーズネットキャッチ」
ババ・ガンプ・シュリンプの看板メニューである、海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”にベーコンとアスパラガスを合わせました。
パンチのきいたフレーバーが絡まったプリップリの海老は、フォークが止まらない、病みつきになる美味しさ！
フレーバーはガーリック、ケイジャンからお選び下さい。
「ジャンバラヤパスタ」
ジャンバラヤソースで仕上げたフェットチーネに、ケイジャンスパイスをきかせたシュリンプとチキンをにたっぷりトッピングしました。
ガーリックの香りとトマトが酸味がアクセントになった、スパイシーな味わいをどうぞ。
「アラバママッドパイ」
チョコチップとクラッシュピーナッツ、キャラメルが入ったバニラアイスとチョコアイスの2層のアイスケーキ。
キャラメルソース、チョコレートソース、ホイップクリーム、ピーナッツをトッピングし、MAXの甘みとボリュームに仕上げました。
「マンゴーコロナリータ」
※アルコール、画像左
ババ・ガンプ・シュリンプの大人気カクテルシリーズ“マルガリータ”に、コロナを豪快に瓶ごと突き刺したスペシャルカクテル“コロナリータ”。夏らしさ満点のマンゴーフレーバーで仕上げました。
「ウォーターメロンレモネード」
※ノンアルコール、画像右
レモネードをベースに、スイカフレーバーのシロップを加えたソーダ。
20ozの光るグラスはお土産としてお持ち帰りいただけます。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト
「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカ・シーフード・レストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。
【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】
・東京店
東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階
TEL. 03-3868-7041
・ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階
TEL. 03-5859-0528
・大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F
TEL. 06-4804-3880
【ホームページ】
https://www.bubbagump.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/bubbagump.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/bubbagump_japan/ ＠bubbagump_japan
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
期間 ： 2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカン・シーフード・レストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」国内3店舗では、季節感とボリュームともに大満足な夏のスペシャルメニュー（フード3品、ドリンク2品）を、6月1日（月）から8月31日（月）までの期間限定で販売します。エンターテインメントたっぷりの心躍る雰囲気とフレンドリーなサービスの中、ボリュームもさることながら、スペシャル感あふれるお食事で楽しい時間を満喫ください。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」で提供される料理コンセプトといえば、映画「フォレスト・ガンプ」をテーマに、世界共通のオリジナルレシピの下、各店手作りで調理され、味・ボリューム共にアレンジすることなく提供されるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部メニュー。この度、日本国内3店舗では、これらに加え、夏をテーマに季節感、リゾート感をたっぷり盛り込んだ期間限定スペシャルメニューを揃えました。
当店の看板メニューである海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”にをアレンジした「ベーコンとアスパラガスのシュリンパーズネットキャッチ」、ジャンバラヤソースで仕上げたパスタにケイジャン風味のシュリンプとチキンをトッピングした「ジャンバラヤパスタ」、濃厚な甘みと大ボリュームでスイーツ好きさんをノックアウトするアイスケーキ「アラバママッドパイ」のフード3品に、マンゴーフレーバーのマルガリータにコロナビールを合わせた「マンゴーコロナリータ」（アルコール）、持ち帰り頂ける光るグラスで提供するスイカフレーバーの「ウォーターメロンレモネード」（ノンアルコール）のドリンク2品が登場します。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 夏のスペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
◇ 提供メニュー：
・ 「ベーコンとアスパラガスのシュリンパーズネットキャッチ」レギュラー 2,740円/ラージ 4,950円
・ 「ジャンバラヤパスタ」 2,640円
・ 「アラバママッドパイ」 1,980円
・ 「マンゴーコロナリータ」 2,280円
・ 「ウォーターメロンレモネード」 1,780円 ※グラスはお持ち帰りいただけます。
◇ 提供店舗：
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 東京店 / ららぽーと豊洲店 / 大阪店
◇ ホームページ：
https://www.bubbagump.jp/
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 夏のスペシャルメニュー
「ベーコンとアスパラガスのシュリンパーズネットキャッチ」
ババ・ガンプ・シュリンプの看板メニューである、海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”にベーコンとアスパラガスを合わせました。
パンチのきいたフレーバーが絡まったプリップリの海老は、フォークが止まらない、病みつきになる美味しさ！
フレーバーはガーリック、ケイジャンからお選び下さい。
「ジャンバラヤパスタ」
ジャンバラヤソースで仕上げたフェットチーネに、ケイジャンスパイスをきかせたシュリンプとチキンをにたっぷりトッピングしました。
ガーリックの香りとトマトが酸味がアクセントになった、スパイシーな味わいをどうぞ。
「アラバママッドパイ」
チョコチップとクラッシュピーナッツ、キャラメルが入ったバニラアイスとチョコアイスの2層のアイスケーキ。
キャラメルソース、チョコレートソース、ホイップクリーム、ピーナッツをトッピングし、MAXの甘みとボリュームに仕上げました。
「マンゴーコロナリータ」
※アルコール、画像左
ババ・ガンプ・シュリンプの大人気カクテルシリーズ“マルガリータ”に、コロナを豪快に瓶ごと突き刺したスペシャルカクテル“コロナリータ”。夏らしさ満点のマンゴーフレーバーで仕上げました。
「ウォーターメロンレモネード」
※ノンアルコール、画像右
レモネードをベースに、スイカフレーバーのシロップを加えたソーダ。
20ozの光るグラスはお土産としてお持ち帰りいただけます。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト
「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカ・シーフード・レストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。
【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】
・東京店
東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階
TEL. 03-3868-7041
・ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階
TEL. 03-5859-0528
・大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F
TEL. 06-4804-3880
【ホームページ】
https://www.bubbagump.jp/
【Facebook】
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【Instagram】
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株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
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