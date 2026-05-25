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バーベキューリブレストラン「トニーローマ」フィリピン観光省・在日フィリピン大使館タイアップキャンペーン「Coloring Philippines」
フィリピンへの“食の疑似トラベル”をトニーローマで！
開催期間 ： 2025年6月1日（月）〜30日（火）
アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内５店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）では、「Coloring Philippines」と題し、フィリピンのローカルフードをトニーローマ風にアレンジしたメニューを販売するメニューキャンペーンを、6月1日（月）から30日（火）までの期間、開催します。
当キャンペーンは、6月12日に独立記念日を迎えるフィリピンの観光省、および在日フィリピン大使館のタイアップにより実現しました。フィリピンの現地感あふれるメニューの食体験を通して、フィリピンへの疑似旅行を楽しんでいただこうという想いから企画されたものです。また、今年は日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）という節目の年でもあり、本キャンペーンを通じて、両国のさらなる交流促進とフィリピン文化の魅力発信につながることを目指しています。
提供されるのは、いずれもフィリピンの伝統料理、家庭料理をベースに、トニーローマらしいアレンジ、ボリューム感で演出したメニュー各種です。フードにおいては、ニンニクとバターを効かせたシュリンプソテーを数種類のスパイスで甘辛く仕上げたフィリピンの家庭料理で、ライスとの相性抜群「ガーリックバター シュリンプライス」と、メカジキのグリルの上にナンプラーを効かせたスパイシーサルサをトッピングした「グリルド ソードフィッシュ ウィズ サルサ」をご用意しました。また、ドリンクでは、マンゴーの風味をメインに、ミントとライムでさっぱり飲みやすく仕上げたノンアルコールカクテル「マンゴーノヒート」を提供します。
どのメニューからも、フィリピンとトニーローマ、ふたつの非日常感ある「らしさ」を感じていただけるはず。トニーローマ発、フィリピンへの海外旅行の疑似体験をお楽しみ下さい。
トニーローマ
フィリピン観光省・在日フィリピン大使館タイアップ メニューキャンペーン 開催概要
◆ キャンペーン名：
「Coloring Philippines」
◆ 実施期間：
2026年6月1日（月）〜30日（火）
◆ 内容：
フィリピンのローカルフードをアレンジしたコラボメニュー（フード2種、ドリンク1種）を販売
・ 「ガーリックバター シュリンプライス」 2,800円
・ 「グリルド ソードフィッシュ ウィズ サルサ」 2,700円
・ 「マンゴーノヒート」 980円
※価格はいずれも税込
◆ 販売店舗：
トニーローマ 国内各店
六本木店／ 三番町店／幕張WBG店／イオンモールKYOTO店／沖縄美浜店
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
トニーローマ ホームページ
https://tonyromas.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
開催期間 ： 2025年6月1日（月）〜30日（火）
アメリカ発祥のバーベキューリブ専門レストラン「トニーローマ」 国内５店舗（六本木／三番町／幕張WBG／イオンモールKYOTO／沖縄美浜）では、「Coloring Philippines」と題し、フィリピンのローカルフードをトニーローマ風にアレンジしたメニューを販売するメニューキャンペーンを、6月1日（月）から30日（火）までの期間、開催します。
当キャンペーンは、6月12日に独立記念日を迎えるフィリピンの観光省、および在日フィリピン大使館のタイアップにより実現しました。フィリピンの現地感あふれるメニューの食体験を通して、フィリピンへの疑似旅行を楽しんでいただこうという想いから企画されたものです。また、今年は日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）という節目の年でもあり、本キャンペーンを通じて、両国のさらなる交流促進とフィリピン文化の魅力発信につながることを目指しています。
提供されるのは、いずれもフィリピンの伝統料理、家庭料理をベースに、トニーローマらしいアレンジ、ボリューム感で演出したメニュー各種です。フードにおいては、ニンニクとバターを効かせたシュリンプソテーを数種類のスパイスで甘辛く仕上げたフィリピンの家庭料理で、ライスとの相性抜群「ガーリックバター シュリンプライス」と、メカジキのグリルの上にナンプラーを効かせたスパイシーサルサをトッピングした「グリルド ソードフィッシュ ウィズ サルサ」をご用意しました。また、ドリンクでは、マンゴーの風味をメインに、ミントとライムでさっぱり飲みやすく仕上げたノンアルコールカクテル「マンゴーノヒート」を提供します。
どのメニューからも、フィリピンとトニーローマ、ふたつの非日常感ある「らしさ」を感じていただけるはず。トニーローマ発、フィリピンへの海外旅行の疑似体験をお楽しみ下さい。
トニーローマ
フィリピン観光省・在日フィリピン大使館タイアップ メニューキャンペーン 開催概要
◆ キャンペーン名：
「Coloring Philippines」
◆ 実施期間：
2026年6月1日（月）〜30日（火）
◆ 内容：
フィリピンのローカルフードをアレンジしたコラボメニュー（フード2種、ドリンク1種）を販売
・ 「ガーリックバター シュリンプライス」 2,800円
・ 「グリルド ソードフィッシュ ウィズ サルサ」 2,700円
・ 「マンゴーノヒート」 980円
※価格はいずれも税込
◆ 販売店舗：
トニーローマ 国内各店
六本木店／ 三番町店／幕張WBG店／イオンモールKYOTO店／沖縄美浜店
トニーローマ 店舗一覧
・六本木店
東京都港区六本木5-4-20 ロアビル横
03-3408-2748
・三番町店
東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 1階
03-3222-3440
・幕張WBG店
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブダイニング3階
043-299-3781
・イオンモールKYOTO店
京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階
075-692-2714
・沖縄美浜店
沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7
098-982-7800
・六本木店
東京都港区六本木5-4-20 ロアビル横
03-3408-2748
・三番町店
東京都千代田区三番町6-4 ラ・メール三番町 1階
03-3222-3440
・幕張WBG店
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブダイニング3階
043-299-3781
・イオンモールKYOTO店
京都府京都市南区西九条鳥居口町１番地 イオンモールKYOTO 1階
075-692-2714
・沖縄美浜店
沖縄県中頭郡北谷町字美浜8-7
098-982-7800
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
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