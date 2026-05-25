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アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」フィリピン観光省・在日フィリピン大使館タイアップキャンペーン「Taste the Philippines-70 Years of Friendship-」
フィリピンへの“食の疑似トラベル”をハードロックカフェで！
開催期間 ： 2025年6月1日（月）〜14日（日）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」（東京店／横浜店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店 ※上野駅東京店、京都店を除く）では、「Taste the Philippines-70 Years of Friendship-」と題し、フィリピンのローカルフードをハードロックカフェ風にアレンジしたメニューを販売するメニューキャンペーンを、6月1日（月）から14日（日）までの期間、開催します。
当キャンペーンは、6月12日に独立記念日を迎えるフィリピンの観光省、および在日フィリピン大使館のタイアップにより実現しました。フィリピンの現地感あふれるメニューの食体験を通して、フィリピンへの疑似旅行を楽しんでいただこうという想いから企画されたものです。また、今年は日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）という節目の年でもあり、本キャンペーンを通じて、両国のさらなる交流促進とフィリピン文化の魅力発信につながることを目指しています。
提供されるのは、いずれもフィリピンの伝統料理、家庭料理をベースに、ハードロックカフェのエッセンスを加えたメニュー各種です。フードからは、真鱈、ニンジンと香味野菜などの具材を揚げ春巻きにしたフィリピン定番料理で、お好みでスイートチリヴィネガーをかけてお召し上がりいただく「フィッシュ ルンピア（魚のフィリピン風揚げ春巻き）」と、豚肉を醤油や酢、にんにくなどでじっくり煮込んだフィリピンの家庭料理“アドボ”と、ギニサンペチャイ（青梗菜炒め）、バナナケチャップマヨ、モントレージャックチーズをソフトフランスパンで豪快に挟んだ「アドボスタイル ポークサンドイッチ」をご用意。ドリンクにおいては、ブラックラムにフレッシュミント、ライム、マンゴーをミックスし、クラブソーダで仕上げたカクテル「マンゴーモヒート」と、フレッシュミント、ライム、マンゴーをミックスしたトロピカルなノンアルコールモヒート「トロピカルノヒート」を提供します。いずれも暑い季節にぴったり、南国気分を味わえる一杯となっています。
「ハードロックカフェ」 フィリピン観光省・在日フィリピン大使館タイアップ メニューキャンペーン 開催概要
◇ キャンペーン名：
Taste the Philippines-70 Years of Friendship-
◇ 期間：
2026年6月1日（月）〜14日（日）
◇ 内容：
フィリピンのローカルフードをアレンジしたコラボメニュー4種を販売、
・ 「フィッシュ ルンピア（魚のフィリピン風揚げ春巻き）」 1,480円
・ 「アドボスタイル ポークサンドイッチ」 2,580円
・ 「マンゴーモヒート」 1,480円
・ 「トロピカルノヒート」 1,280円
※価格はいずれも税込
◇ 販売店舗：
「ハードロックカフェ」東京店／横浜店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
開催期間 ： 2025年6月1日（月）〜14日（日）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」（東京店／横浜店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店 ※上野駅東京店、京都店を除く）では、「Taste the Philippines-70 Years of Friendship-」と題し、フィリピンのローカルフードをハードロックカフェ風にアレンジしたメニューを販売するメニューキャンペーンを、6月1日（月）から14日（日）までの期間、開催します。
当キャンペーンは、6月12日に独立記念日を迎えるフィリピンの観光省、および在日フィリピン大使館のタイアップにより実現しました。フィリピンの現地感あふれるメニューの食体験を通して、フィリピンへの疑似旅行を楽しんでいただこうという想いから企画されたものです。また、今年は日本・フィリピン友好年（国交正常化70周年）という節目の年でもあり、本キャンペーンを通じて、両国のさらなる交流促進とフィリピン文化の魅力発信につながることを目指しています。
提供されるのは、いずれもフィリピンの伝統料理、家庭料理をベースに、ハードロックカフェのエッセンスを加えたメニュー各種です。フードからは、真鱈、ニンジンと香味野菜などの具材を揚げ春巻きにしたフィリピン定番料理で、お好みでスイートチリヴィネガーをかけてお召し上がりいただく「フィッシュ ルンピア（魚のフィリピン風揚げ春巻き）」と、豚肉を醤油や酢、にんにくなどでじっくり煮込んだフィリピンの家庭料理“アドボ”と、ギニサンペチャイ（青梗菜炒め）、バナナケチャップマヨ、モントレージャックチーズをソフトフランスパンで豪快に挟んだ「アドボスタイル ポークサンドイッチ」をご用意。ドリンクにおいては、ブラックラムにフレッシュミント、ライム、マンゴーをミックスし、クラブソーダで仕上げたカクテル「マンゴーモヒート」と、フレッシュミント、ライム、マンゴーをミックスしたトロピカルなノンアルコールモヒート「トロピカルノヒート」を提供します。いずれも暑い季節にぴったり、南国気分を味わえる一杯となっています。
「ハードロックカフェ」 フィリピン観光省・在日フィリピン大使館タイアップ メニューキャンペーン 開催概要
◇ キャンペーン名：
Taste the Philippines-70 Years of Friendship-
◇ 期間：
2026年6月1日（月）〜14日（日）
◇ 内容：
フィリピンのローカルフードをアレンジしたコラボメニュー4種を販売、
・ 「フィッシュ ルンピア（魚のフィリピン風揚げ春巻き）」 1,480円
・ 「アドボスタイル ポークサンドイッチ」 2,580円
・ 「マンゴーモヒート」 1,480円
・ 「トロピカルノヒート」 1,280円
※価格はいずれも税込
◇ 販売店舗：
「ハードロックカフェ」東京店／横浜店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式ホームページ：
https://hardrockjapan.com/
ハードロックⓇ概要
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
【公式ホームページ】
http://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 国内店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5563
・ 大阪なんば店（ロックショップ）
大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル
TEL. 06-6647-6011
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
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