TOKYO DREAM PARK開業記念イベント『有明春祭り』の来場者参加型企画『DREAMランタン by 関電工』でLED光源デバイス「EnerCerLight SKY」が採用

TOKYO DREAM PARK開業記念イベント『有明春祭り』の来場者参加型企画『DREAMランタン by 関電工』でLED光源デバイス「EnerCerLight SKY」が採用