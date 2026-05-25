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A3モノクロ複合機「RICOH IM 7010」を発売
株式会社リコー(社長執行役員：大山 晃)とリコージャパン株式会社（社長執行役員：笠井 徹）は、A3モノクロ複合機「RICOH IM 7010」を2026年5月28日に発売します。連続出力速度（A4ヨコ）60枚/分までだった「RICOH IM 6010/4510/3510/2510」製品群のラインアップに、連続出力速度（A4ヨコ）70枚/分の機種を追加し、お客様の使用状況に合わせた最適な選択が可能となります。
「RICOH IM 7010」の主な特徴
毎分70枚クラスのモノクロ複合機としては当社初となる胴内排紙機構を採用。幅587×奥行724×高さ963mmのコンパクト設計と無線LANを標準搭載し、オフィス環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。
毎分70枚の連続複写速度に加え、ファーストコピータイムは2.9秒と高い生産性を実現。標準搭載である1パス両面ADF（両面自動読み取り）は、両面300ページ/分*1と高速読み取りに対応。名刺や小サイズ原稿の読み取りにも対応し、電子化作業を効率化。
後処理オプションの3000枚フィニッシャーで最大10枚までの針なし綴じが可能。胴内に装着できるインナー紙折りユニットは、最大3枚までの重ね折りにも対応し、省スペースと出力業務の効率化を同時に実現。
ECDSA、TLS1.3、TPM2.0、WPA3™に対応するなど、最新のセキュリティ機能を搭載。
本体樹脂総重量の約50%に再生プラスチックを使用。低融点トナーの採用で業界トップクラス*2のTEC値0.72kWhを実現し、循環型社会および脱炭素社会の実現に貢献。
*1 A4 ヨコ、200dpi 文字モード。原稿サイズ混載時は除く
*2 財団法人省エネルギーセンターがWebサイトに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品 （61〜79枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機）との比較において。 2026年5月25日現在。当社調べ。
RICOH IM 7010
https://digitalpr.jp/table_img/2160/135364/135364_web_1.png
＊WPA™は、Wi-Fi Allianceの商標です。
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、世界約200の国・地域で、AIをはじめとする先進テクノロジーと、長年培ってきたプリンティング領域の強みを基盤に、ワークプレイスにおける業務変革を支援するサービス・ソリューションを提供しています。また、商用・産業印刷事業や、インクジェット技術を応用した新たなソリューションの展開を通じて、お客様の価値創出を支えています（2026年3月期グループ連結売上高2兆6,083億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来90年にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先＞
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
＜お客様の問い合わせ先＞
リコーテクニカルコールセンター TEL：0120-892-111
関連リンク
RICOH IM 7010商品ページ
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-im-7010-6010-4510-3510-2510
毎分70枚クラスのモノクロ複合機としては当社初となる胴内排紙機構を採用。幅587×奥行724×高さ963mmのコンパクト設計と無線LANを標準搭載し、オフィス環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。
毎分70枚の連続複写速度に加え、ファーストコピータイムは2.9秒と高い生産性を実現。標準搭載である1パス両面ADF（両面自動読み取り）は、両面300ページ/分*1と高速読み取りに対応。名刺や小サイズ原稿の読み取りにも対応し、電子化作業を効率化。
後処理オプションの3000枚フィニッシャーで最大10枚までの針なし綴じが可能。胴内に装着できるインナー紙折りユニットは、最大3枚までの重ね折りにも対応し、省スペースと出力業務の効率化を同時に実現。
ECDSA、TLS1.3、TPM2.0、WPA3™に対応するなど、最新のセキュリティ機能を搭載。
本体樹脂総重量の約50%に再生プラスチックを使用。低融点トナーの採用で業界トップクラス*2のTEC値0.72kWhを実現し、循環型社会および脱炭素社会の実現に貢献。
*1 A4 ヨコ、200dpi 文字モード。原稿サイズ混載時は除く
*2 財団法人省エネルギーセンターがWebサイトに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品 （61〜79枚/分クラスのコピー/ファクス/スキャナー機能付きのデジタルモノクロ複合機）との比較において。 2026年5月25日現在。当社調べ。
RICOH IM 7010
仕様と標準価格
https://digitalpr.jp/table_img/2160/135364/135364_web_1.png
＊WPA™は、Wi-Fi Allianceの商標です。
＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
| リコーグループについて |
リコーグループは、世界約200の国・地域で、AIをはじめとする先進テクノロジーと、長年培ってきたプリンティング領域の強みを基盤に、ワークプレイスにおける業務変革を支援するサービス・ソリューションを提供しています。また、商用・産業印刷事業や、インクジェット技術を応用した新たなソリューションの展開を通じて、お客様の価値創出を支えています（2026年3月期グループ連結売上高2兆6,083億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来90年にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係のお問い合わせ先＞
リコージャパン株式会社 コーポレートコミュニケーション部
E-mail：zjc_rjccd@jp.ricoh.com
＜お客様の問い合わせ先＞
リコーテクニカルコールセンター TEL：0120-892-111
関連リンク
RICOH IM 7010商品ページ
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-im-7010-6010-4510-3510-2510