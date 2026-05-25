「エディオン宮崎本店」増床リニューアルオープンのお知らせ

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■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。 画像はイメージです。■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。









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※画像はイメージです。■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。※画像はイメージです。また、トレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」や、幅広い世代に人気のカプセルトイ専門店「ガチャ牧場」を新設いたします。画像はイメージです。■お客様に“季節”や“旬”の家電を売場で感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、部屋干しのお悩みを解決する梅雨対策の提案や、アウトドア・防災にもオススメのポータブル電源の提案などいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、各種ゲーム機器本体や最新のゲームソフトに加え、中古ゲームソフトの買取・販売をいたします。また、子供用のおもちゃやホビー商品なども豊富に取り揃え、幅広い年代に楽しんでいただける展示をおこなっています。画像はイメージです。【エディオン宮崎本店 各種サービス】■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。