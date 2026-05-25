こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「エディオン宮崎本店」増床リニューアルオープンのお知らせ
当社は、2026年6月12日（金）、宮崎県宮崎市の「エディオン宮崎本店」をリニューアルオープンいたします。
「エディオン宮崎本店」は、お客様により便利で身近な店舗としてご利用いただけるよう、売場面積を約1.5倍へと大幅に拡大いたします。新たに電動自転車やお酒、国内ブランド時計やペット用品などの取り扱いを開始するほか、ゲームを取り扱う「ネバーランド」を2階へ移設増床し、おもちゃ・トレーディングカードを新たに加えるなど、これまで以上に多彩な品揃えでお客様をお迎えいたします。
当社のコーポレートメッセージであります「買って安心 ずっと満足」のもと、お客様の暮らしに合った最適な商品のご提案や、きめ細かなサービス・修理対応をおこない、末永くご愛顧いただける店舗を目指してまいります。
【エディオン宮崎本店 店舗イメージ】
【エディオン宮崎本店 オープニング3日間限定イベント】（6月12日〜6月14日）
■各日、先着500名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■各日、福岡ソフトバンクホークス観戦チケットを抽選でプレゼントいたします。
エディオンアプリで「エディオン宮崎本店」をMY店舗登録し、期間内に1回3,000円以上（税込）ご購入のお客様は、アプリ内フォームよりご応募いただけます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
お持ち込みいただいたドライヤー・炊飯ジャー・クリーナーなど、ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。
※パソコン・タブレットなどのデジタル機器は対象外となります。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン宮崎本店 特長】
■テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
の生活家電商品、パソコン・プリンターなどの情報家電商品、docomo、au、SoftBank、
Y!mobile、UQmobile、Rakuten Mobile、EDION SIM、iPhone含むSIMフリー端末
などの通信機器、電池・管球・プリンターインクなどの最寄り品を取り扱う総合家電専
門店です。
※画像はイメージです。
さらに、大幅な増床に伴い、電動自転車コーナーやおもちゃ・トレカといったホ
ビー商品など、新たに商品の取り扱いを開始いたしました。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能ステ
ィッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際
に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
また、トレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」や、幅広い世代に人気のカプセルトイ専門店「ガチャ牧場」を新設いたします。
画像はイメージです。
■お客様に“季節”や“旬”の家電を売場で感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、部屋干しのお悩みを解決する梅雨対策の提案や、アウトドア・防災にもオススメのポータブル電源の提案などいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。
画像はイメージです。
「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、各種ゲーム機器本体や最新のゲームソフトに加え、中古ゲームソフトの買取・販売をいたします。また、子供用のおもちゃやホビー商品なども豊富に取り揃え、幅広い年代に楽しんでいただける展示をおこなっています。
画像はイメージです。
【エディオン宮崎本店 各種サービス】
■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。
※画像はイメージです。
エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
【エディオン宮崎本店 概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/135380/135380_web_1.png
「エディオン宮崎本店」は、お客様により便利で身近な店舗としてご利用いただけるよう、売場面積を約1.5倍へと大幅に拡大いたします。新たに電動自転車やお酒、国内ブランド時計やペット用品などの取り扱いを開始するほか、ゲームを取り扱う「ネバーランド」を2階へ移設増床し、おもちゃ・トレーディングカードを新たに加えるなど、これまで以上に多彩な品揃えでお客様をお迎えいたします。
【エディオン宮崎本店 店舗イメージ】
【エディオン宮崎本店 オープニング3日間限定イベント】（6月12日〜6月14日）
■各日、先着500名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■各日、福岡ソフトバンクホークス観戦チケットを抽選でプレゼントいたします。
エディオンアプリで「エディオン宮崎本店」をMY店舗登録し、期間内に1回3,000円以上（税込）ご購入のお客様は、アプリ内フォームよりご応募いただけます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
お持ち込みいただいたドライヤー・炊飯ジャー・クリーナーなど、ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。
※パソコン・タブレットなどのデジタル機器は対象外となります。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン宮崎本店 特長】
■テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど
の生活家電商品、パソコン・プリンターなどの情報家電商品、docomo、au、SoftBank、
Y!mobile、UQmobile、Rakuten Mobile、EDION SIM、iPhone含むSIMフリー端末
などの通信機器、電池・管球・プリンターインクなどの最寄り品を取り扱う総合家電専
門店です。
※画像はイメージです。
さらに、大幅な増床に伴い、電動自転車コーナーやおもちゃ・トレカといったホ
ビー商品など、新たに商品の取り扱いを開始いたしました。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能ステ
ィッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際
に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
また、トレーディングカードの専門店「トレカ・キャピタル」や、幅広い世代に人気のカプセルトイ専門店「ガチャ牧場」を新設いたします。
画像はイメージです。
■お客様に“季節”や“旬”の家電を売場で感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、部屋干しのお悩みを解決する梅雨対策の提案や、アウトドア・防災にもオススメのポータブル電源の提案などいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。
画像はイメージです。
「ネバーランド」コーナーでは、幅広いお客様のニーズにお応えできるよう、各種ゲーム機器本体や最新のゲームソフトに加え、中古ゲームソフトの買取・販売をいたします。また、子供用のおもちゃやホビー商品なども豊富に取り揃え、幅広い年代に楽しんでいただける展示をおこなっています。
画像はイメージです。
【エディオン宮崎本店 各種サービス】
■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。
※画像はイメージです。
エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
【エディオン宮崎本店 概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/135380/135380_web_1.png